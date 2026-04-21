बिग बॉस का वो सदस्य जिसने शो में कंटेस्टेंट्स पर फेंका था पेशाब, सलमान को बताया था ISI एजेंट
Bigg Boss Controversial Contestant: बिग बॉस 10 में एक ऐसा सदस्य आया था जिसने शो में सरेआम पेशाब किया था और टास्क के दौरान अन्य कंटेस्टेंट्स पर पेशाब फेंका भी था।
'बिग बॉस' में कई विवादित सदस्य आए, लेकिन एक सदस्य ऐसा था जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इस सदस्य ने बिग बॉस और होस्ट सलमान खान, दोनों की नाक में दम कर रखा था। ऐसे में बिग बॉस ने इस सदस्य को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। हालांकि, टीआरपी के चक्कर में उन्हें उसे वापस बुलाना पड़ा। किंतु जब पानी सिर से ऊपर पहुंच गया तब सलमान ने खुद इस सदस्य शो से बाहर किया था।
कंटेस्टेंट्स पर फेंका था पेशाब
इस सदस्य का असली नाम विनोद झा है, लेकिन आप सभी इस सदस्य को स्वामी ओम के नाम से जानते हैं। स्वामी ओम ने शो में दावा किया था कि शाहरुख खान को उन्होंने ही स्टार बनाया है। ऐसे में सलमान भड़क गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक टास्क के दौरान सरेआम मग में पेशाब करने के बाद बिना हाथ धोए किचन का सामान छूना शुरू कर दिया था। हद तो तब पार हुई थी जब टास्क को खराब करने के लिए स्वामी ने बिग बॉस के दूसरे सदस्य बानी जे और रोहन मेहरा के ऊपर अपनी पेशाब फेंक दिया था।
खुद को भगवान कहते थे स्वामी ओम
स्वामी ओम ने बिग बॉस 10 में खुद को भगवान बताया था। जब वह शो से एविक्ट हो गए थे और उत्तर भारत में भूकंप आया था तब उन्होंने दावा किया था कि शो के दौरान लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था इसलिए शिव जी ने नाराज होकर धरती हिला दी थी।
सलमान खान को कहा था आईएसआई का एजेंट
स्वामी ओम ने बिग बॉस के मेकर्स और होस्ट सलमान खान के खिलाफ भी कई बड़े बयान दिए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में सलमान को आईएसआई का एजेंट तक कह डाला था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने बिग बॉस हाउस के स्मोकिंग रूम में सलमान खान के गाल पर थप्पड़ जड़ा था।
अब कहां हैं स्वामी ओम?
स्वामी ओम का साल 2021 में दिल्ली में निधन हो गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वह कुछ समय से बीमार थे। उन्हें लकवे का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी थी और उन्हें दिल्ली AIIMS में भर्ती कराया गया था।
कब आएगा ‘बिग बॉस 20’?
अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार ‘बिग बॉस 20’ अगस्त की जगह जुलाई में शुरू हो सकता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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