ब्रेकअप के बाद ईशा और अभिषेक के साथ काम करने पर बोले अविनाश; 'उन लोगों को जो लड़ना था...'

ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार ने साथ में एक म्यूजिक वीडियो किया है। कुछ लोग उन्हें इस बात को लेकर जज करते हैं। अब अविनाश ने उनके साथ काम करने को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो कुछ भी करेंगे, लोग उन्हें जज करेंगे ही। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:03 PM
बिग बॉस 17 के घर में ईशा मालवीयऔर अभिषेक कुमार का रिश्ता चर्चा का विषय था। दोनों के बीच जोरदार लड़ाइयां देखने को मिली थीं। शो में समर्थ जुरेल की एंट्री के बाद अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय के बीच और भी भयंकर लड़ाइयां देखने को मिली थीं। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद ईशा मालवीय और अभिषेक ने एक दूसरे से दूरी बना ली थीं। हालांकि. अब दोनों एक म्यूजिक वीडियो के लिए साथ आए हैं। इस बात को लेकर कई लोग अभिषेक कुमार और ईशा को जज कर रहे हैं। इस बारे में बिग बॉस 18 में नजर आए अविनाश ने बात की। अविनाश मिश्रा ने कहा, "उन लोगों को जो भी लड़ना था लड़ लिया। अब अगर वो एक्टर के तौर पर आ रहे हैं काम करने के लिए तो ठीक है।"

ईशा और अभिषेक के साथ काम करने पर क्या बोले अविनाश?

सिद्धार्थ कनन से खास बातचीत में बिग बॉस 18 के अविनाश मिश्रा ने ईशा और अभिषेक के साथ काम करने को लेकर बात की।अविनाश मिश्रा ने कहा, “अगर वो दोनों ओके हैं साथ में काम करने के लिए तो ठीक है। एक एक्टर के तौर पर अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं उन्हें कुछ जज करूं या कोई भी उन्हें जज करे। एक्टिंग प्रोजेक्ट है, अभी दोनों साथ में काम करना चाहते हैं तो क्यों नहीं।”

'…तो हम करते ही रहेंगे जज'

सिद्धार्थ ने अविनाश ने पूछा कि लोगों को लगता है कि बात तक नहीं करते थे, फिर अचानक से म्यूजिक वीडियो के लिए साथ आ गए। इस बात पर अविनाश मिश्रा ने कहा, “अब करोगे साथ तो भी जज करेंगे, नहीं करोगे तो भी जज करेंगे। मार्केट में ये भी खबर आ सकती थी कि दोनों को अप्रोच किया गया, दोनों ने मना कर दिया। तो उस पर भी जज करेंगे। तो हम करते ही रहेंगे जज। प्वाइंट ये है कि मैं एक एक्टर हूं, तो मैं एक एक्टर के जैसे ही सोच रहा हूं। एक शो था, बिग बॉस शो था, हो गया, खत्म कर लिया दोनों ने, उन लोगों को जो भी लड़ना था लड़ लिया। अब अगर वो एक्टर के तौर पर आ रहे हैं काम करने के लिए तो ठीक है।”

ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार की बात करें तो बिग बॉस के घर में जाने से पहले ईशा और अभिषेक का ब्रेकअप हो गया था। दोनों एक्स कपल के तौर पर घर में अंदर गए थे। बाद में, शो में ईशा के उस वक्त के बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल की एंट्री हुई थी। बिग बॉस खत्म होने के बाद ईशा और समर्थ का भी ब्रेकअप हो गया था।

