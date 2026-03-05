ये मेरा आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा, मेरी मौत के जिम्मेदार… - अनुराग डोभाल
Anurag Dobhal Vlog: ‘बिग बॉस 17’ फेम अनुराग डोभाल ने वीडियो पोस्ट कर बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार उनके मां-बाप होंगे।
'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल ने व्लॉग पोस्ट कर अपने फैंस को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि ये उनका आखिरी वीडियो है और शायद इस वीडियो के बाद वो गायब हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ क्या हाे रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार चार लोग होंगे।उन्होंने इन चार लोगों के नाम भी बताए।
अनुराग डोभाल को क्या हुआ है?
व्लाग की शुरुआत में अनुराग ने कहा, 'मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूंगा सोचा नहीं था। पिछले कुछ महीने में इतना कुछ हो जाएगा सोचा नहीं था। पिछले दो-तीन साल से मैं बहुत कुछ सह रहा हूं। आखरी के आठ महीने तो बहुत एक्स्ट्रीम हो गया था सबकुछ। मैं बता भी नहीं सकता हूं कि कितना एक्सट्रीम। तो हुआ क्या रितिका मेरी फैन थी। मुझे टेक्स्ट करती रहती थी इंस्टाग्राम पर। दो-तीन साल तक उसने टेक्स्ट करा। फिर एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा। बात शुरू हुई। प्यार हुआ। मुझे लगा बहुत अच्छी लड़की है ये तो मैंने शादी करना का डिसाइड किया।'
घरवालों ने अनुराग के साथ क्या किया?
अनुराग ने आगे कहा, 'घरवालों को बताया। घरवाले पहले नहीं माने, लेकिन कुछ समय बाद मान गए। शादी से पांच दिन पहले..., सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने शादी से पांच दिन पहले डिसाइड किया कि वो मेरी शादी में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, नहीं भाई। अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे। हम खुश नहीं हैं। भाई कार्ड्स बंट चुके थे। सबकुछ हो चुका था।. मैं इस व्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूंगा जिसमें सारे सबूत होंगे। मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, लेकिन अभी आज की डेट पर शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज दिन तक मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूं। मैं पागल वाली स्टेज पर पहुंच चुका हूं। तो पांच दिन पहले घरवालों ने शादी में आने से मना कर दिया। मैं अपने मां-बाप के लिए सबकुछ करा, उनको खुश रखने की कोशिश की, पर मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ।'
घरवालों ने क्या बोला?
अनुराग बोले, 'मैंने हाथ जोड़े अपने घरवालों के सामने, मैंने कहा प्लीज ऐसा मत करो। समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा, बाहर वाले लोग बहुत बदनाम करेंगे। मतलब यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग कंट्रोवर्सी करके, आपको बदनाम करके फेमस होने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हाथ जोड़े। मुझसे हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग सारी चीजें अपलोड की हैं। मैं मरने से पहले कुछ भी झूठ बोलकर नहीं जाऊंगा। उन्होंने सब लोगों के सामने मुझसे बोला सॉरी बुलवाया। मैं साॅरी बोला और फिर भी उन्होंने शादी में आने से मना कर दिया उन्होंने ये तक कहा कि हम लोग तेरी शादी से खुश नहीं हैं और न तुझे खुश रहने देंगे। तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग नहीं आएंगे।'
स्टोरी अभी डेवलप हाे रही है
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।