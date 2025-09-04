क्या ईशा मालवीय को फिर से कर रहे हैं डेट? अभिषेक ने किया साफ- हम दोस्त भी नहीं हैं
ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार के साथ में काम करने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईशा और अभिषेक फिर से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब अभिषेक कुमार ने खुद इस सवाल का सीधा-सीधा जवाब दे दिया है।
बिग बॉस 17 के घर में नजर आए ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार का रिश्ता उस सीजन से ही चर्चा में हैं। दोनों घर के अंदर एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के तौर पर गए थे। हालांकि, शो की शुरुआत में दोनों के बीच एक केमिस्ट्री देखने को मिली थी। हालांकि, धीरे-धीरे दोनों की रिश्ते खराब हो गए और घर से बाहर आने के बाद दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अब एक बार फिर ईशा मालवीय और अभिषेक को साथ में देखा जा रहा है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या दोनों एक दूसरे को फिर से डेट कर रहे हैं? अब अभिषेक कुमार ने खुद इस बात का जवाब दे दिया है।
ईशा को डेट कर रहे हैं अभिषेक
फिल्मीबीट प्राइम से खास बातचीत के दौरान अभिषेक से कहा गया कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो ईशा मालवीय को फिर से डेट कर रहे हैं? इस सवाल के जावब में अभिषेक ने साफ किया कि वो और ईशा एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। अभिषेक ने ये भी कहा कि वो दोनों दोस्त भी नहीं हैं।
बताया क्यों कर रहे साथ में काम
अभिषेक ने कहा, "हम दोनों कोऑर्डियल हैं, दोस्त नहीं हैं। को-वर्कर्स, को-एक्टर्स...हम केवल सेट पर बात करते हैं।" अभिषेक ने कहा कि यहां पैसे की बात नहीं थी। कारण ये था कि जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, उनको मना कर पाना कठिन था। अभिषेक ने कहा कि हम दोनों एक गाना कर चुके हैं साथ में। एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं लग रहा था कि असहज हो रहे थे।
'मैं तो भूल भी गया हूं…'
अभिषेक ने कहा कि उन्होंने वो इंटरव्यू याद है जब उन्होंने कहा था कि वो ईशा के साथ काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तब नया-नया था। उन्होंने कहा कि वो लोग पहले तो हैं नहीं, इससे पहले कितने लोग ऐसे साथ में काम कर चुके हैं। अभिषेक ने कहा कि बुरा तब लगता है जब आप असहज हों या आपको वैसी वाली फीलिंग फिर आए। उन्होंने कहा, “साढ़े तीन साल ब्रेकअप के गए हैं, मैं तो भूल भी गया हूं, चीजें हील हो गई हैं। मैं आगे बढ़ चुका हूं और वो भी आगे बढ़ चुकी है।”
