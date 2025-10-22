दिवाली पर दीये से लगी आग, पिता ने एक्ट्रेस के कपड़े फाड़कर बचाई जान, ऐसे बचीं बिग बॉस फेम प्रिया
संक्षेप: Bigg Boss 9 Fame Priya Malik: बिग बॉस सीजन 9 का हिस्सा रहीं प्रिया मलिक के साथ दिवाली पर एक बड़ा हादसा होते-होते टला। एक्ट्रेस के कपड़ों और बालों में आग लग गई जिसके बाद उनके पिता ने किसी तरह उन्हें बचाया।
रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के सीजन 9 का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस प्रिया मलिक दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान आग लगने पर बाल-बाल बच गईं। एक्ट्रेस सोमवार को तस्वीरें खिंचवा रही थीं जब उनके कपड़ों और बालों में आग लग गई, उनके पिता ने वक्त रहते सिचुएशन संभाल ली जिससे वो बाल-बाल बचीं। प्रिया ने सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में बताया है कि कैसे फोटो खिंचवाते वक्त जरा सी लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। अगर उनके पिता ना होते तो कुछ से कुछ हो सकता था।
फोटो खिंचवाते वक्त भारी पड़ी चूक
प्रिया मलिक ने बताया कि उनके पीछे रखे एक दीये से आग उनके कपड़ों में लग गई। उनके आउटफिट ने पीठ के निचले हिस्से पर आग पकड़ी जो चंद सेकेंड में उनकी पीठ और बालों फिर जूड़े तक पहुंच गई। प्रिया मलिक ने इस भयानक घटना के बारे में लिखा, "मैं अपने पड़ोसियों के साथ तस्वीर खिंचवा रही थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने देखा कि मेरे कंधे से लपटें उठ रही हैं और मेरी पूरी पीठ जल रही है।"
लपटों में घिर गईं एक्ट्रेस, पिता ने बचाया
प्रिया मलिक ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो छोटी मोटी आग की बात नहीं कर रही हैं, यह इतनी बड़ी लपटें थीं जिनमें वो खुद को समाया हुआ महसूस कर रही थीं। एक्ट्रेस ने लिखा, "शुक्र है कि मेरे पापा ने किसी तरह मेरे कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि वही इस आग से बचने का इकलौता तरीका था। लेकिन इस घटना ने मुझे और मेरे परिवार को बुरी तरह दहला दिया है।" प्रिया मलिक ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा है कि कैसे बहुत सावधान रहते हुए भी जरा सी देर में चीजें एक भयानक मोड़ ले सकती हैं।
प्रिया मलिक ने बताया अपनी सेहत का हाल
बिग बॉस 9 का हिस्सा रहीं प्रिया ने लिखा कि जहां हर कोई सतर्क रहने की बात करता है और सोचता है कि ऐसी घटनाएं उनके साथ नहीं हो सकतीं, ऐसे में उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि कैसे जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती थी। अपनी सेहत के बारे में प्रिया ने बताया कि वो ठीक हैं, उनके कंधे और उंगलियों में मामूली बर्न्स आए हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि जब यह घटना हुई तो उस वक्त वो बच्चे को गोद में नहीं लिए थीं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।