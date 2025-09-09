Bigg boss 7 Winner gauahar khan upset with bigg boss 19 kunickaa sadanand after her fight with tanya mittal कुनिका सदानंद पर भड़कीं बिग बॉस की विनर, कहा- खुद के मां होने की दुहाई देना…, Tv Hindi News - Hindustan
कुनिका सदानंद पर भड़कीं बिग बॉस की विनर, कहा- खुद के मां होने की दुहाई देना…

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद की लड़ाई ने घरवालों को कुनिका के खिलाफ कर दिया। इतना ही नहीं, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स को भी उनके खिलाफ कर दिया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 10:14 AM
‘बिग बॉस’ का घर हमेशा ड्रामे और झगड़ों से भरा रहता है, लेकिन ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में हद तब पार हो गई जब कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच जमकर बहस हुई। इस लड़ाई ने घर के माहौल के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी।

कुनिका और तान्या की भिड़ंत

पिछले कई दिनों से कुनिका हर बात पर तान्या को टोकती आ रही थीं। शुरुआत में तान्या ने इसे इग्नोर किया, लेकिन नॉमिनेशन टास्क के दौरान मामला बिगड़ गया। इस दौरान कुनिका ने तान्या की मां को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, “आपकी मां ने आपको नहीं सिखाया कि किस तरह से, चाहे औरत हो या मर्द, कुछ बेसिक चीजें हर इंसान को सिखाया जाता है, लेकिन आपकी मां ने नहीं सिखाया।”

गौहर खान का गुस्सा

कुनिका की ये बात सुनकर घर के सभी कंटेस्टेंट चौंक गए। वहीं, शो की एक्स-विनर गौहर खान भी चुप नहीं बैठीं। गौहर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, “खुद के मां होने की दुहाई देना, बाहर की बात मत करो और वास्तव में किसी और की मां पर इतनी आसानी से बातें कहना, चौंकाने वाला है। डबल स्टैंडर्ड्स!!! #BB19 आशा है कि 61 वर्ष की आयु आपको अभी भी आलोचना के योग्य बनाती है। वह एक्स्पेक्ट करो जो आप ऑफर कर सकते हैं, वरना ना करो।”

तान्या का इमोशनल ब्रेकडाउन

कुनिका की बातें तान्या को बुरी तरह तोड़ गईं। वह टास्क के दौरान फूट-फूटकर रो पड़ीं। तान्या ने कहा, “चाहे कुछ भी हो, लेकिन टास्क में मां को नहीं लाना चाहिए। मेरे पापा मुझे मारते थे, मेरी मां ने मुझे बचाया। मैं लड़-लड़कर यहां तक पहुंची हूं।”

