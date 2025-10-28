Bigg Boss 19: गौहर खान बोलीं, बिग बॉस 19 का इस कंटेस्टेंट में मुझे विनर की क्वालिटीज दिख रही हैं

संक्षेप: Bigg Boss 19: गौहर खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर ‘बिग बॉस 19’ के दो कंटेस्टेंट्स की तारीफ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें किस कंटेस्टेंट में विनर नजर आ रहा है।

गौहर खान ने वीडियो पोस्ट बता दिया है कि उन्हें ‘बिग बॉस 19’ के किस कंटेस्टेंट में विनर की क्वालिटीज दिख रही हैं। उन्होंने कहा, “क्या आपने कल रात गौरव खन्ना को देखा? मुझे लगता है कि अपनी बात पर अड़े रहने और न सिर्फ अपने लिए, बल्कि सभी के लिए सही फैसला लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे उनकी पॉइंट्स सही लगे। बिग बॉस के घर में हर कोई कभी न कभी नियम तोड़ता है। तो आप कैसे तय करते हैं कि सजा का हकदार कौन है?”

‘बिग बॉस 7’ की विनर गौहर खान ने आगे कहा, “रेस्ट्रिक्टेड टाइम पर सोना या पढ़ना भी नियम तोड़ना है, फिर भी कई घरवाले खुलेआम ऐसा करते हैं। ये भी तो ऑडियंस और गेम के तरफ उनकी लापरवाही को ही दिखाता है, लेकिन इसके लिए किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया है। जब किसी को नॉमिनेट भी किया जाता है, तो आमतौर पर एक व्यक्ति या एक छोटे ग्रुप को किया जाता है, सभी नहीं।”

गौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किए गए एक और वीडियो में कहा, “सच कहूं तो, मैं गौरव खन्ना को विनर के रूप में देख रही हूं। वो स्ट्रॉन्ग भी हैं और शांत भी। न बेवजह काेई झगड़ा करते हैं, न कोई ड्रामा और न उनमें कोई बनावटीपन है। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन गौरव खुद को साबित कर रहे हैं। वह मेरे टॉप 2 में से एक हैं।”