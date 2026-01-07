Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 6 Shreyas Talpade to Enter in Biggest Reality Show of Marathi TV
बिग बॉस हाउस में होगी श्रेयस तलपड़े की एंट्री, कंटेस्टेंट बनकर दर्शकों के लिए क्या लाएंगे खास?

बिग बॉस हाउस में होगी श्रेयस तलपड़े की एंट्री, कंटेस्टेंट बनकर दर्शकों के लिए क्या लाएंगे खास?

संक्षेप:

Shreyas Talpade in Bigg Boss: श्रेयस तलपड़े की मराठी टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में एंट्री होने वाली है। श्रेयस के बिग बॉस हाउस में आने की चर्चा से ही शो की टीआरपी का ग्राफ बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं।

Jan 07, 2026 09:48 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'गोलमाल' फ्रेंचाइजी से लेकर 'कौन प्रवीण तांबे' जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर श्रेयस तलपड़े रियलिटी टीवी शो बिग बॉस (मराठी) का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम यहां उनके होस्ट या गेस्ट अपीयरेंस में नजर आने की बात नहीं कह रहे हैं, श्रेयस तलपड़े बतौर कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में कदम रखने जा रहे हैं। 'पुष्पा - द राइज' और 'पुष्पा - द रूल' में अल्लू अर्जुन की आवाज दे चुके श्रेयस का बिग बॉस हाउस में आना एक तरफ जहां दर्शकों के लिए काफी एक्साइटिंग है, वहीं उनके लिए भी यह करियर को रफ्तार देने वाला हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिग बॉस 6 के लिए फायदे का सौदा

पिंकविला ने अपनी एक रिपोर्ट में श्रेयस तलपड़े के बिग बॉस मराठी सीजन 6 में आने की बात बताई है। हालांकि बिग बॉस हिंदी तो देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शोज में गिना ही जाने लगा है, लेकिन साथ ही साथ अन्य भाषाओं में भी इसे खूब पसंद किया जाने लगा है। श्रेयस बिग बॉस हाउस में कॉमेडी और ड्रामा ऐड करने के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कई राज खोलते नजर आ सकते हैं। श्रेयस की मराठी के अलावा हिंदी फैंस भी काफी ज्यादा फॉलोइंग है, जो शो के लिए फायदे का सौदा होगा।

थिएटर से लेकर टीवी तक का तजुर्बा

श्रेयस तलपड़े निर्देशक फराह खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' में पप्पू मास्टर के किरदार के लिए वे काफी मशहूर हैं। इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार निभाया था। श्रेयस के करियर की बात करें तो उन्होंने थिएटर, टेलीविजन, फिल्मों और ओटीटी सहित कई क्षेत्रों में काम किया है। उन्हें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'आजाद भारत' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाया था। शो में उनके आने की खबर से ही चर्चा गर्म है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार रहेगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।