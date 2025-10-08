दोबारा शादी के बंधन में बंधी ये एक्ट्रेस, पहली बार बिग बॉस के घर में हुई थी वेडिंग

बिग बॉस 4 में नजर आईं सारा खान एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने एक्टर कृष पाठक के साथ शादी रचाई है। बता दें, साल 2011 में अली मर्चेंट से सारा खान का तलाक हुआ था।

टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 4 में नजर आईं सारा खान एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने एक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक के साथ 6 अक्टूबर को कोर्ट में शादी रचाई। ये सारा खान की दूसरी शादी है। इससे पहले सारा खान ने बिग बॉस के घर में ही शादी रचाई थी। सारा खान ने साल 2010 में एक्टर अली मर्चेंट से शादी रचाई थी। हालांकि, साल 2011 में दोनों का तलाक हो गया था।

सारा खान ने रचाई शादी सारा खान और कृष ने अभी शादी की आधिकारिक तस्वीरें शेयर नहीं की हैं। बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत में सारा खान ने शादी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जिस दिन से वो और कृष साथ में रहना शुरू हुए, वो कृष की पत्नी की तरह महसूस करती थीं, लेकिन शादी रजिस्टर करना एक अलग अनुभव है।

सारा ने कहा,"मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक पार्टनर में मुझे जो भी चाहिए था वो सब उसमें है। मुझे लगता है कि जब आप धैर्य से इंतजार करते हैं, सही शख्स आ जाता है। मुझे लगता है हमारा कनेक्शन इस जीवन से भी आगे है।"