यंग और स्काउट के बीच क्यों हुई लड़ाई? बिग बॉस 20 के प्रोमो ने मचाया तहलका
बिग बॉस 20 के आज के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। स्काउट ओपी और यंग DSA के बीच धक्का-मुक्की और फिजिकल लड़ाई देखने को मिलेगी। बिग बॉस मेकर्स ने जो प्रोमो रिलीज किया है, उस पर भी सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया आई है।
बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दो दोस्तों की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। बिग बॉस ने जिस तरह से ये प्रोमो एडिट किया है उस पर भी सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया आई है। शो के अंत में जो प्रोमो रिलीज किया गया है उसमें यंग DSA कन्फेशन रूम में बैठकर कहते हैं कि वो अब स्काउट ओपी के साथ इस घर में नहीं रह सकते हैं।
स्काउट ओपी और यंग के बीच की लड़ाई का प्रोमो यूट्यूब पर कई चैनल्स ने इस प्रोमो को शेयर किया है। इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया आई है। एक यूजर ने लिखा बिग बॉस के ओजी एडिटर्स वापस आ गए हैं।
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बिग बॉस 20 के प्रोमो में क्या-क्या दिखा?
बिग बॉस 20 का जो प्रोमो दिखा उसमें स्काउट और यंग एक दूसरे के काफी करीब खड़े होते हैं। दोनों के बीच बहस हो रही होती है कि तभी वीडियो रुकता है और सिर्फ यंग की आवाज आती है जहां वो कहते हैं कि उनकी पहली कंपनी के दोस्त से उनकी लड़ाई हो गई थी। इसके बाद एक दम से वीडियो में हलचल होती है और आम्रपाली की आवाज आती है- स्काउट, तुम उसे मार नहीं सकते हो।
बैकग्राउंड में सुनाई पड़ा एनिमल का गाना
दोनों के बीच फिजिकल फाइट प्रोमो में नहीं दिखाई गई है, लेकिन वीडियो में ये जरूर दिखाया गया है कि काजी स्काउट को पीछे लेकर जा रहे हैं। वहीं, गुल्लू यंग डीएसए को पीछे लेकर जा रहे होते हैं। इस दौरान एनिमल का गाना बैकग्राउंड में सुनाई पड़ता है। काजी स्काउट से कह रहे होते हैं- तू बेवकूफ है?
प्रोमो देख एडिटर्स की हो रही तारीफ
इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया आई है। एक पहले यूजर ने लिखा- बिग बॉस के ओजी एडिटर्स वापस आ गए हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- लगता है एडिटर्स को दिवाली बोनस मिल गया है। इसलिए इतना शानदार प्रोमो बनाया है। एक ने कहा- पिछले कुछ दिनों से इस टाइप के प्रोमो का इंतजार था। एक ने लिखा- एडिटिंग इतनी अच्छी कि मुझे रोना आ गया।
क्यों हुई स्काउट और यंग की लड़ाई?
प्रोमो में यंग और स्काउट के बीच लड़ाई देखने को मिली, लेकिन हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों? एक रेडिट पोस्ट में दावा किया गया है कि टॉर्चर टास्क के दौरान उदिति जब रोबोट चेयर पर बैठी होती हैं तभी स्काउट उन्हें भावुक करने के लिए उनकी फैमिली पिक्चर लेकर आते हैं। वो कोने से उसे जलाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान गुल्लू और यंग लगातार स्काउट को टोकते रहते हैं। इसी वजह से यंग और स्काउट के दौरान गाली-गलौज हो जाती है। दोनों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई हो जाती है।
स्काउट को मिलेंगी 4 सजा?
इसमें ये भी दावा किया गया है कि इस लड़ाई के बाद बिग बॉस स्काउट को चार सजा सुनाते हैं-
- स्काउट ओपी पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट रहेंगे।
- वो घर में कभी कैप्टन नहीं बन सकेंगे।
- उन्हें पूरे शो के दौरान कोई स्पेशल पॉवर्स नहीं दी जाएंगी।
- उन्हें किसी भी वक्त शो से बाहर किया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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