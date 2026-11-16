Bigg Boss 20 के इस कंटेस्टेंट को मिले सबसे कम वोट्स, सलमान बोले- ऑडियंस की तरफ से क्लियर सीग्नल है
Bigg Boss 20 Voting Trend: सलमान खान ने बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार में काजी तौकीर की तारीफ की। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस हफ्ते किसे ऑडियंस ने सबसे कम वोट्स दिए हैं।
‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार में सलमान खान ने ऑडियंस का रिव्यू दिया। उन्होंने बताया कि इस वक्त दर्शकों को काजी तौकीर सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। इस दौरान सलमान ने कनिका मान की क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा, ‘काजी घर में क्या कर रहा है और क्या नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? काजी बाहर वायरल है। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि काजी बाहर कितना पॉपुलर है।’ इसके साथ ही सलमान ने यह भी बताया कि इस हफ्ते किस कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट मिले हैं।
किसे मिले सबसे कम वोट्स?
दरअसल, इस हफ्ते अरिश्फा खान को छोड़कर घर के बाकी सभी सदस्य नॉमिनेटेड थे। सलमान ने बताया कि कनिका मान, तन्मय सिंह (स्काउटओपी), काजी अहमद तौकीर, हर्ष मचारे (यंग डीएसए), कुशल तंवर (गुल्लू), लव गिल, उदिति सिंह, आम्रपाली दुबे, माही विज और मनीष गोयल में से माही विज को इस हफ्ते सबसे कम वोट्स मिले हैं। माही अपना नाम सुनकर दंग रह गईं।
इसे सिर्फ एक हिंट मत समझिए - सलमान खान ने माही विज से कहा
सलमान ने कहा, ‘माही विज आपकी एक लाइफ लाइन चली गई है। आपको सबसे कम वोट्स मिले हैं। आपने दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान आपने अरिश्फा को उनके घर से आया ऑडियो नहीं दिया था, क्योंकि आप अपनी लाइफलाइन नहीं गंवाना चाहती थीं। आपका वह फैसला अब सही साबित हो गया है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन होती, तो आज आप घर से बाहर हो जातीं। इसलिए इसे सिर्फ एक हिंट मत समझिए, बल्कि इसे बहुत गंभीरता से लीजिए। यह ऑडियंस की तरफ से एकदम साफ संकेत है।’
कब होगा ‘बिग बॉस 20’ का फिनाले?
टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बिग बॉस 20’ का ग्रैंड फिनाले 20 दिसंबर को हो सकता है। हालांकि, शो के मेकर्स की तरफ से अभी तक फिनाले की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल, हाल ही में वीकेंड का वार के दौरान रोहित शेट्टी ने घरवालों से कहा था कि वे बिग बॉस की जर्नी का आधा सफर पूरा कर चुके हैं और अब विनर का नाम सामने आने में सिर्फ 8 हफ्ते बाकी हैं। रोहित की इस बात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि शो का यह सीजन 20 दिसंबर को खत्म हो सकता है। फिलहाल, सीजन को आगे बढ़ाने की भी कोई खबर सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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