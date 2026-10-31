Bigg Boss 20: सलमान खान ने माही विज के गेम को कर दिया एक्सपोज! बोला-हर कैमरा पर जा कर…
सलमान खान ने माही विज के गेम को एक्सपोज कर दिया है। आज के एपिसोड में उनकी चुगली करने से लेकर कैमरा के सामने बोलने की आदत के खिलाफ एक्टर ने स्टैंड लिया है।
बिग बॉस 20 का आज शनिवार का वीकेंड का वार धमाकेदार होने वाला है। रोहित शेट्टी के पिछले वीकेंड के बाद अब सलमान खान ने वापसी कर ली है। आज का एपिसोड जबरदस्त होने वाला है। सलमान खान ने स्काउट और लव के रिश्ते के साथ इस बार माही विज को भी फटकार लगाई और उनके गेम प्लान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। सलमान ने कहा कि वो हर कैमरे के सामने गॉसिप करती हुईं नजर आई हैं। माही एक्सपोज होता देख आम्रपाली दुबे और कनिका मान के चेहरे पर अलग खुशी देखी जा सकती है।
सलमान खान ने माही विज का गेम कर दिया एक्सपोज
सलमान खान ने माही का गेम एक्सपोज करते हुए कहा,’आप अलग-अलग कैमरा के पास जाकर गिनवा रही थी कि मेरे कैप्टेंसी में रोज लड़ाइयां हुई। आपने कहा था कि मैं सबसे काम करवाऊंगी। मगर आपने छोड़ दिया। घर वाले ये सोच रहे हैं कि ये क्या करेंगी। और आप सोच रहे हो कि मैं क्या ही करूंगी। आप हर मैटर पर उसके बाद आप गॉसिप करती हो।’ हालांकि, माही ने सलमान की इन बातों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कैमरा पर नहीं बोला है और न ही किसी के मामलों में अपनी राय दी है। लेकिन शो के इस प्रोमो पर यूजर्स इ कमेंट कर माही विज के बुराई करने वाले गेम पर कमेंट किए हैं।
माही विज ने आम्रपाली दुबे के बारे में कही थी ये बात
हाल में माही ने काजी के सामने लव की बुराइयां की थी। आम्रपाली दुबे को बॉडी शेमिंग करने के अलावा उनपर दूसरों की सुपारी देने की बात कह दी थी। माही ने कनिका मान को लेकर भी अपनी राय रखी थी जो शो देखने वाली ऑडियंस को खास पसंद नहीं आई। अब सलमान की इस फटकार को लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि माही गेम में सबे स्ट्रोंग हैं तो कुछ उनके खिलाफ हैं।
सलमान ने स्काउट को फटकारा
सलमान ने आज के एपिसोड में स्काउट और लव का पुराना मुद्दा एक बार फिर से उठाया। उन्होंने स्काउट पर आरोप लगाया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी बहन जैसी दोस्त लव का बचाव नहीं कर पाए। सलमान ने स्काउट को ये भी कह दिया कि वो किसी के लिए वफादार नहीं हो सकते। इसके जवाब में स्काउट अपना पक्ष रखते दिखेंगे। सलमान ने और किन कंटेस्टेंट को फटकार लगाई है ये आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है।
रोहित शेट्टी ने लगाई थी क्लास
दरअसल, पिछले वीकेंड के वार में रोहित शेट्टी ने स्काउट और लव की दोस्ती और मसाज वाले मुद्दे को उठाया था। इसी दौरान स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी भी शो पर आई थीं। ये एपिसोड खूब पसंद किया गया। सोशल मीडिया पर एपिसोड को लेकर चर्चाएं हुई थीं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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