Bigg Boss 20: सलमान खान के शो में इस बार होगा वो, जो आज तक कभी नहीं हुआ, कंटेस्टेंट को मिलेगा एक खास वरदान
होस्ट सलमान तो नए अवतार में तो नजर आएंगे ही साथ ही 20वां सीजन भी नए अवतार में हैं। ऐसे में अब 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने एक प्रोमो जारी कर दिया है।प्रोमो में बताया गया कि कंटेस्टेंट को एक नया वरदान मिलेगा।
Bigg Boss 20: टीवी का सबसे कंट्रोवर्सियल शो 'बिग बॉस' का नया सीजन इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 20' का आगाज जल्द ही होने वाला है। इस बार का सीजन एकदम हटकर और काफी ट्विस्ट भरा होने वाला है। होस्ट सलमान तो नए अवतार में तो नजर आएंगे ही साथ ही 20वां सीजन भी नए अवतार में हैं। ऐसे में अब 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने एक प्रोमो जारी कर दिया है। इस प्रोमो में सलमान बता रहे हैं कि इस बार शो में कंटेस्टेंट को एक नया वरदान मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है वो?
घरवालों को मिलेगा एक वरदान...
'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। इस प्रोमो में सलमान खान अपने दबंग अंदाज में नजर आ रहे हैं। प्रोमो की शुरुआत में सलमान कहते हैं, 'इस बार बिग बॉस के सभी घरवालों को मिलेगा एक वरदान...तथास्तु मेरी जान।' इस प्रोमो में एक बात क्लियर है कि बार शो में वो देखने को मिलने वाला है, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिला। ऐसे में ये शो और भी दिलचस्प होगा, जिसे देखकर यकीनन दर्शकों को मजा आने वाला है।
जानें कब से शुरू होगा 'बिग बॉस 20'
बता दें कि 'बिग बॉस 20' की रिलीज डेट हाल ही में रिवील कर दी गई है। हाल ही में एक प्रोमो जारी कर बताया गया कि 'बिग बॉस 20', 6 सितंबर से शुरू होगा। प्रोमो में सलमान अपना स्वैग बिखेरते हुए घोड़े के साथ एंट्री मारते हैं और बोलते हैं, 'जो करण अर्जुन में हुआ था, वो अब बिग बॉस में दोबारा होगा। तथास्तु।' इस प्रोमो ने दर्शकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है। हालांकि निर्माताओं ने इस शुरुआती प्रोमो में प्रतिभागियों के नामों या खेल के मुख्य नियमों का खुलासा नहीं किया है। वहीं, प्रोमो में ये भी खुलासा नहीं किया गया कि आखिर क्या नया होने वाला है। ऐसे में फैंस खुद ही इसमें छिपे संकेतों और क्लूज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट्स
'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट्स की बात करें, तो फिलहाल अभी तक इसमें शामिल होने वालों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है। कंटेस्टेंट्स के नामों से अभी तक पर्दा नहीं उठाया गया। हालांकि, कई नामों की चर्चा हो रही है। इनमें जन्नत जुबैर, सुनील पाल, माही विज और गीता बसरा का नाम शामिल है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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