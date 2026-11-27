लव गिल से तुलना पर भड़कीं प्रियंका जग्गा, वीडियो शेयर कर माही विज की बातों का दिया जवाब?
Priyanka Jagga: बिग बॉस 20 के बीते एपिसोड में माही विज ने लव गिल की तुलना सीजन 10 की प्रियंका जग्गा से की थी। अब प्रियंका ने एक वीडियो को री-शेयर करते हुए इस तुलना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बिग बॉस 20 के बीते एपिसोड में माही विज और लव गिल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को लेकर कई कड़वी बातें कहीं। लव गिल की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए माही विज ने उनकी तुलना सीजन 10 की कंटेस्टेंट प्रियंका जग्गा से की थी। माही विज ने कहा कि लव की आवाज और शक्ल, दोनों प्रियंका से मिलती हैं। माही विज की इस तुलना पर प्रियंका जग्गा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
प्रियंका जग्गा से हुई लव गिल की तुलना
प्रियंका जग्गा ने इस तुलना पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर फैन द्वारा बनाई गई एक वीडियो शेयर किया है। प्रियंका ने krizyrrshek नाम के यूजर का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में krizyrrshek कहते हैं- जो लोग भी लव गिल की तुलना प्रियंका से कर रहे हैं, वो मत करें क्योंकि प्रियंका जग्गा अपने प्वाइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, लव गिल ऐसा नहीं करती हैं।
प्रियंका जग्गा ने री-शेयर किया फैन का वीडियो
प्रियंका ने जो वीडियो शेयर किया है, वो यूजर ने 9 हफ्ते पहले बनाया था। लेकिन प्रियंका ने इस वीडियो को अब अपने इंस्टा पर शेयर किया है। वीडियो को शेयर करने की टाइमिंग बताती है कि प्रियंका ने माही विज द्वारा की गई तुलना पर ही अपनी प्रतिक्रिया दी है।
वीडियो में कहते हैं, "जो भी लोग प्रियंका जग्गा की तुलना लव गिल से कर रहे हैं, प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। प्रियंका जग्गा का मजबूत प्वाइंट ऑफ व्यू था और उनका खुद का खेल था। लव का अपना कोई गेम नहीं है और न ही मजबूत प्वाइंट ऑफ व्यू है।"
9 हफ्ते पुराना है फैन का ये वीडियो
इस यूजर ने लव गिल की वीडियो भी शेयर की जिसमें वो आसिफ खान के पैर मसाज कर रही हैं और उन्हें गले लगा रही हैं। यूजर कहते हैं कि लव शो में सिर्फ यही कर रही हैं। यूजर ने दावा किया कि प्रियंका जग्गा वीकेंड का वार पर खुद शो छोड़कर गई थीं।
जब सलमान खान ने प्रियंका जग्गा को किया था घर से बाहर
अगर बिग बॉस सीजन 10 की बात करें तो प्रियंका जग्गा को सलमान खान ने बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाई थी। एक एपिसोड में प्रियंका जग्गा ने लोपामुद्रा राउत और मनु पंजाबी की दिवंगत मां को लेकर कुछ घटिया कमेंट्स किए थे। मनु की मां के लिए कमेंट्स पर सलमान खान ने काफी नाराजगी जताई थी। जब सलमान ने प्रियंका को उनकी हरकतों के लिए टोका, तो वो सलमान खान से भी बहस करने लगी थीं। इसके बाद सलमान खान ने प्रियंका जग्गा को घर से बाहर निकाल दिया था।
इतना ही नहीं, सलमान ने स्टेज पर कहा था कि अगर अब प्रियंका कभी एंडेमोल या कलर्स के साथ काम करेंगी, तो वो कभी इनके साथ काम नहीं करेंगे। प्रियंका और सलमान का ये एपिसोड बिग बॉस के सबसे पॉपुलर एपिसोड्स में से एक है।
माही विज ने क्या कहा?
बिग बॉस 20 के एपिसोड की बात करें तो लड़ाई के दौरान माही विज ने लव गिल से कहा था, “प्रियंका आई थी न, उसकी शक्ल तेरे से मिलती है।” इसके बाद माही विज को-कंटेस्टेंट काजी तौकीर से कहती हैं, “अभी इसने जो मुझे 10 हफ्ते में बोला न, मैंने इसको 1 लाइन में तड़पा दिया। इसको भी पता होगा प्रियंका कौन है?"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना