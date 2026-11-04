Bigg Boss 20 : 'नंगा कर देती', माही विज के इस बयान पर लव की मां ने लगाई क्लास; एक्ट्रेस बोलीं- शो छोड़ दूंगी
लव गिल की मां का फैमिसी मैसेज आया और इस दौरान वह माही विज के एक स्टेटमेंट को लेकर उनपर नाराजगी जाहिर करती हैं। लेकिन इसके बाद माही ने जानें क्या किया।
बिग बॉस में मंगलवार के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को अपने फैमिली मेंबर्स के मैसेज सुनने का मौका मिला। दरअसल, एक टास्क था जहां कंटेस्टेंट्स को 2 ऑफर मिलते कि या तो उनके सामने जिस कंटेस्टेंट का नाम सामने आता है, उसकी फैमिली का मैसेज उसे सुनाया जाए या फिर वो अपनी लाइफलाइन बचाकर खुद को बचाएं।
मंगलवार के एपिसोड में काजी के परिवार के मैसेज को सुनाने के लिए मनीष अपनी एक लाइफलाइन खो देते हैं। वहीं कनिका मान के फैमिली मैसेज के लिए गुल्लू अपनी एक लाइफलाइन खो देते हैं।
लव की मां ने क्या कहा
अब शो का प्रोमो सामने आया है जहां दिखाया गया कि लव दिल की फैमिली का मैसेज आता है और उनकी मां बोलती हैं माही को लेकर कि उन्होंने कहा था कि स्काउट नहीं होता तो मैं लव को नंगा कर देती। जब लव इस बात को लेकर माही से सवाल करती हैं तो माही साफ बोलती हैं कि उन्होंने नंगा नहीं कहा था।
माही का रिएक्शन
इतना ही नहीं माही फिर बोलती हैं कि मुझे लग रहा है मेरा ही सिर्फ दिखा रहे हैं गलत। अगर ऐसा ही बाहर दिखाया जा रहा है तो मैं ये शो छोड़ दूंगी। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, भाड़ में जाए।
फूट-फूटकर रोती दिखीं माही
इसके बाद माही इमोशनल हो जाती हैं और वॉशरूम में जाकर रोते हुए बोलती हैं कि मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। मेरी भी बाहर फैमिली है जो ये सब देख रहे हैं। मैं अपना नाम ऐसे खराब नहीं होने दूंगी। मैं अब ये कंटीन्यू नहीं कर सकती हूं। इसके बाद माही गुस्से में अपना माइक निकाल देती हैं।
लोगों के रिएक्शन
इस वीडियो पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि माही को उसके कर्मा का जवाब मिला है। पहले उन्होंने उदिति की इमेज खराब की। अब उनकी खुद की इमेज खराब हो रही है, लेकिन फिर भी उदिति उनके साथ है।
एक ने लिखा कि बोलने से पहले तो सोच लेती माही। बोला तो है तुमने ऐसा। एक ने लिखा कि अगर बोलकर मुंह फेर लेना वो माही कर रही हैं। एक ने लिखा कि माही जी बोला तो आपने ये सच में अरिशफा के साथ।
अब बुधवार के एपिसोड में देखते हैं कि इस मैसेज के बाद माही आखिर में क्या करती हैं और क्या वीकेंड का वार में सलमान, माही को सच दिखाते हैं कि उन्होंने ये बात बोली थी और उनकी क्लास लगाते हैं कि नहीं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें