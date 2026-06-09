Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ की शूटिंग कब से शुरू करेंगे सलमान खान, कौन है पहला कन्फर्म कंटेस्टेंट?
Salman Khan Bigg Boss 20: सलमान खान का रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ इस बार ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की वजह से देरी से शुरू होगा। जानिए इस शो का लेटेस्ट अपडेट।
Bigg Boss 20 Latest Update: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 20वें सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। 'बिग बॉस 19' साल 2025 के अगस्त में शुरू हुआ था, लेकिन 'बिग बॉस 20' सितंबर में आने वाला है। रिपोर्ट्स में ये दावा कि जा रहा है कि हमेशा की ही तरह इस बार भी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ही शो को होस्ट करने वाले हैं।
किस तारीख से शुरू होगी 'बिग बॉस 20' की शूटिंग?
'वैराइटी इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान इस साल 21 सितंबर से 'बिग बॉस 20' की शूटिंग शुरू करेंगे। वहीं शो के मेकर्स इस वक्त कंटेस्टेंट्स का ऑडिशन ले रहे हैं और उनके नामों को फाइनल करने की प्रक्रिया में जुटे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो प्रोडक्शन हाउस और चैनल इस समय टेलीविजन जगत की कई जानी-मानी और लोकप्रिय हस्तियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
शो की थीम
इस बार शो की कास्टिंग को लेकर एक खास रणनीति अपनाई जा रही है। मेकर्स दूसरे रिएलिटी शोज के कंटेस्टेंट्स को भी इस सीजन का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि 'बिग बॉस 20' को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए कुछ एक्स-कंटेस्टेंट्स की भी शो में दोबारा एंट्री कराई जा सकती है। हालांकि, शो के नए फॉर्मेट और कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट को लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।
इन सेलेब्स का नाम आया सामने
रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि तीन रिएलिटी शोज जीत चुके गुल्लू इस शो के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट हैं। बता दें, गुल्लू उर्फ कुशल तंवर ने 'रोडीज', 'स्प्लिट्सविला' और 'मां है ना' के विनर रह चुके हैं।
क्यों लेट शुरू हो रहा है 'बिग बॉस 20'?
'बिग बॉस 20' के ऑन-एयर होने से पहले, चैनल पर रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' आएगा। इस शो की शूटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त करण वाही, ऋत्विक धनजानी, विशाल सिंह, अविनाश तिवारी, ओरी, जैस्मिन भसीन, हर्ष गुजराल, अविका गौर, शगुन शर्मा, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और रुबीना दिलैक ने शो में हिस्सा लिया है।
सलमान खान का बिजी शेड्यूल
सुपरस्टार सलमान खान आने वाले समय में कई बड़े धमाके करने के लिए तैयार हैं।
मातृभूमि: सलमान खान की यह बहुप्रतीक्षित फिल्म इसी साल 15 अगस्त, 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।
राज एंड डीके के साथ प्रोजेक्ट: 'द फैमिली मैन' फेम डायरेक्टर जोड़ी राज और डीके के साथ सलमान एक धमाकेदार एक्शन-थ्रिलर फिल्म कर रहे हैं।
नयनतारा के साथ फिल्म: साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा के साथ उनकी आने वाली फिल्म अगले साल ईद के खास मौके पर रिलीज होगी।
टाइगर वर्सेस पठान: यशराज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म ‘टाइगर वर्सेस पठान’ भी उनकी अपकमिंग लिस्ट में शामिल है।
किक 2 और दबंग 4: सलमान की इन दोनों ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी की अगली कड़ियों पर भी तेजी से काम चल रहा है।
पुष्पा 3 में कैमियो: इन सब के अलावा, गलियारों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि सलमान खान अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 3’ में एक धमाकेदार कैमियो करते नजर आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।