Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 की ग्रैंड फिनाले डेट आई सामने, इस दिन खत्म होगा सलमान खान का शो?
बिग बॉस 20 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड को लेकर ताजा जानकारी सामने आई है। अब फिनाले एपिसोड में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जानिए कब होगा विनर के नाम का ऐलान, ये रही फिनाले एपिसोड की डिटेल्स।
बिग बॉस का ये 20 वां सीजन धमाका कर रहा है। टीवी ऑडियंस के साथ OTT वालों को भी घरवालों का गेम पसंद आ रहा है। हाल में सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी ने वीकेंड का वार होस्ट किया था। इस एपिसोड की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 6 सितंबर को शुरू हुआ ये शो जल्द अपने दो महीने पूरे करने जा रहा है। इसके साथ ही बिग बॉस 20 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड की भी जानकारी सामने आ गई है। जानिए कब होगा विनर के नाम का ऐलान।
बिग बॉस 20 का फिनाले हुआ फाइनल?
टेली एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस 20 का ग्रैंड फिनाले एपिसोड 20 दिसंबर को होगा। हालांकि, मेकर्स ने फिनाले को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिनाले को लेकर अटकले हाल के वीकेंड के वार को लेकर लगाई जा रही हैं। दरअसल, हाल के वीकेंड वार में रोहित शेट्टी ने कहा था कि कंटेस्टेंट ने बिग बॉस की जर्नी का आधा रास्ता पार कर लिया है। अब विनर के नाम का ऐलान करने में सिर्फ 8 हफ्ते बचे हैं। इसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बिग बॉस का ये सीजन 20 दिसंबर को खत्म कर दिया जाएगा। सीजन एक्सटेंड करने को लेकर कोई खबर नहीं है।
बिग बॉस का वीकेंड का वार हुआ हिट
बिग बॉस 20 का ये हफ्ता खूब सारे ड्रामे से भरा रहा है। इस वीकेंड के वार पर रोहित शेट्टी ने स्काउट ओपी और लव के बीच के रिश्ते पर से पर्दा हटाया और उन्हें सही आइना दिखाया। इसके बाद स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी शो में आई थी। कशवी ने खुलकर अपनी बात रखी जिसके बाद स्काउट को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सोमवार वाले एपिसोड में लव ने अपना करियर खराब करने का जिम्मेदार स्काउट को ठहराया। वहीं आज के एपिसोड में माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच बहस होती दिखेगी।
मैरी कॉम ने लव और स्काउट के रिश्ते पर कही ये बात
बता दें, हाल में मैरी कॉम इस शो से बाहर हुई हैं। उन्होंने करीब दो महीने घरवालों के साथ समय बिताया है। बाहर आने के बाद मैरी ने लव और स्काउट के रिश्ते पर बात की थी। उन्होंने जूम के साथ हुई खास बातचीत में कहा कि भारत में अलग-अलग धर्म के लोग हैं। वो खुद नॉर्थ से हैं जहां भाई बहन का रिश्ता बहुत पाक और सच्चा होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी लगता था कि लव और स्काउट का रिश्ता भाई बहन जैसा ही है, लेकिन फिर उन्हें महसूस होता था कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैरी ने घर से बाहर आने के बाद काजी को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने काजी को इरिटेटिंग बताया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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