Bigg Boss 20: हो गया ‘बिग बॉस 20’ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, इस दिन से शुरू होगा सलमान खान का शो
Bigg Boss 20: सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ का 20वा सीजन शुरू होने जा रहा है। इसका प्रोमो आ गया है और इसकी ऑफिशियल डेट भी अनाउंस हो गई है।
'बिग बॉस' के फैंस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) बहुत जल्द टीवी और ओटीटी पर दस्तक देने वाला है। मेकर्स ने शो का ऑफिशियल प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिसमें शो के प्रीमियर की तारीख का भी ऐलान किया गया है।
सलमान खान का 'करण अर्जुन' वाला अंदाज
सामने आए प्रोमो में शो के होस्ट सलमान खान की एंट्री बेहद ही धमाकेदार होती है। सलमान अपनी आइकॉनिक फिल्म ‘करण अर्जुन’ के लुक में घोड़े के साथ एंट्री लेते हैं और अपने अंदाज में कहते हैं, ‘जो करण अर्जुन में हुआ, वो दोबारा होगा... तथास्तु!’
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सलमान खान ने ‘बिग बॉस 20’ के बारे में क्या कहा?
सलमान खान ने ‘बिग बॉस 20’ के बारे में कहा, 'बिग बॉस का हर सीजन एक नया खेल, नई डायनामिक्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आता है। लेकिन इस सीजन में कुछ ऐसे ट्विस्ट आएंगे, जो इसे अब तक के सभी सीजन्स से बिल्कुल अलग बनाएंगे। पहला इशारा आपके सामने आ चुका है, बस आपको इसे दो बार ध्यान से देखने की जरूरत है। टीजर तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है।'
कब और कहां आएगा ‘बिग बॉस 20’?
‘बिग बॉस 20’ का आगाज 6 सितंबर से होगा। ये शो रात में 9 बजे जियोहॉटस्टार पर आएगा। वहीं कलर्स टीवी पर रात में 10:30 बजे टेलीकास्ट होगा।
यहां देखिए ‘बिग बॉस 20’ का प्रोमो
‘बिग बॉस 20’ के संभावित कंटेस्टेंट्स
इस बार शो में कई मशहूर सोशल मीडिया स्टार्स और टीवी चेहरों के आने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘बिग बॉस 20’ के लिए जन्नत जुबैर, ऊर्फी जावेद, फैसल शेख (मिस्टर फैसू), अंजलि अरोड़ा, कुशल तंवर (गुल्लू), रुरु ठाकुर, सैंटी शर्मा और रिधिमा गुप्ता (रेधिमा) से संपर्क किया गया है। हालांकि, अभी तक किसी का भी नाम आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ है।
साथ में शुरू होंगे 6 ‘बिग बॉस’
बता दें, इस बार ‘बिग बॉस’ सितंबर 2026 में भारत भर में एक साथ छह भाषाओं में लॉन्च होगा। सलमान खान हिंदी ‘बिग बॉस’ को, विजय सेतुपति तमिल वर्शन को, नागार्जुन तेलुगू वर्जन को, किच्चा सुदीपा कन्नड़ वर्जन को और मोहनलाल मलयालम वर्जन को होस्ट करेंगे। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली बांग्ला वर्जन के होस्ट के तौर पर अपना डेब्यू करेंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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