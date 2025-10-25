BB19: जीशान कादरी ने उठाया अहम सवाल, फरहाना-अमाल के झगड़े में क्या नोटिस की यह बात?

संक्षेप: Bigg Boss 19: फरहाना भट और अमाल मलिक के बीच हुआ झगड़ा इस सीजन का सबसे बड़ा झगड़ा माना जाता है। अमाल मलिक ने फरहाना से खाना छीनकर फेंक दिया था और उनकी मां को बुला भला कहा था।

Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का हिस्सा रहे राइटर-एक्टर जीशान कादरी ने अमाल-फरहाना के झगडे़ पर रिएक्शन दिया है। एक इंटरव्यू में जीशान कादरी ने बताया है कि उनके मुताबिक अमाल मलिक ने वैसा कुछ नहीं बोला था, जैसा सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाकर फरहाना भट के लिए सिम्पैथी लूटी जा रही है। जीशान कादरी ने इसके पीछे की वजह भी समझाई है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि अमाल ने उतनी बुरी बात नहीं कही थी, जैसी कि पब्लिक डोमेन में कही जा रही है।

फरहाना-अमाल में हुआ था झगड़ा जीशान कादरी से पूछा गया कि फरहाना और अमाल के बीच बहस की क्लिप में अमाल के कुछ शब्दों को म्यूट कर दिया गया है। लोग मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने बहुत गंदी गाली दी है फरहाना को, बहुत से सेलेब्रिटीज ने इस पर आवाज भी उठाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक लड़की के लिए इतनी गंदी बात कैसे बोल सकते हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि उन्होंने फरहाना को एनाबेल की बेटी कहा है। इस बात के जवाब में जीशान कादरी ने कहा कि उन्होंने वो क्लिप देखी हुई है।

जीशान कादरी ने उठाया यह सवाल बिग बॉस 19 से कुछ ही वक्त पहले एविक्ट हुए जीशान कादरी ने कहा, "इस तरह की 'गाली' के बाद क्या आपने वहां पर रिएक्शन्स देखे लोगों के? किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। सब नॉर्मल थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में बैठी है नेहल और सामने बैठी है तान्या, लेकिन इतनी गंदी गाली पर किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं है।" जीशान ने कहा- आप पहले यह सवाल नेहल और तान्या के ऊपर रखकर देखो। कुछ तो रिएक्शन आना चाहिए। और अगर नहीं है तो एनाबेल की बेटी ही बोला होगा।