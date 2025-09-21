BB19: कुनिका ने निकाली जीशान की हेकड़ी, बताया अपना बैकग्राउंड, कहा- तुम गुंडे हो तो मैं भी 40 साल..

Bigg Boss 19: बिग बॉस हाउस में एक और बड़ा झगड़ा। कुनिका सदानंद ने निकाली जीशान कादरी की सारी गुंडागर्दी। कहा- तुम गुंडे हो तो मैं भी 40 साल से मुंबई में..।

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के इस हफ्ते के वीकेंड का वार में दर्शकों को काफी सारा एक्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां बशीर और तान्या समेत बाकी सभी खिलाड़ियों ने मिलकर गौरव खन्ना को कॉल आउट किया, वहीं सलमान खान भी अशनूर, मृदुल और अभिषेक जैसे खिलाड़ियों को रियलिटी चेक देने से नहीं चूके। लेकिन अब अपकमिंग एपिसोड में एक्शन का लेवल और भी ऊपर जाने वाला है। क्योंकि कुनिका सदानंद पहली बार जीशान को इतनी तगड़ी टक्कर देती दिखेंगी।

जीशान-कुनिका में हुआ तगड़ा झगड़ा बिग बॉस से जुड़ी अंदरूनी जानकारी साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि जीशान और कुनिका के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। पोस्ट के मुताबिक, "जीशान और कुनिका के बीच भयंकर झगड़ा हुआ है। जीशान कुनिका से नाराज थे क्योंकि उन्हें बर्तन धोने की जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन कुनिका इसमें दखल देने लगीं और नीलम से भी कह दिया कि वह जीशान का साथ नहीं दे।" यही बात जीशान को खटक गई और उसने सीधी टक्कर लेने का फैसला किया।