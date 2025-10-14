बाहर आकर खुलीं जीशान कादरी की आंखें! अमाल को कहा 'धोखेबाज', कुनिका को बताया 'झूठी औरत'

bigg boss 19 zeishan quadri: बिग बॉस हाउस से एविक्ट होने के बाद अब जीशान कादरी ने कई इंटरव्यू दिए हैं और उनमें अपने दिल की बात खुलकर कही है। जीशान ने बातचीत में अमाल मलिक को धोखेबाज कहा है।

बिग बॉस 19 से पिछले हफ्ते एविक्ट हो गए जीशान कादरी अब घर में बिताए वक्त, और बाकी खिलाड़ियों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। जीशान कादरी की बिग बॉस हाउस में तान्या, नीलम, अमाल, शहबाज और मालती से अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर में ज्यादातर वक्त रणनीति बनाते, या दूसरों को शांत करते नजर आते जीशान ने बाहर आने पर तान्या और अमाल के बारे में अपनी राय खुलकर जाहिर की है। जीशान कादरी ने कहा कि वह अमाल मलिक को असल में अपना सच्चा दोस्त नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार उन्हें धोखा दिया है।

अमाल मलिक को बताया धोखेबाज जीशान कादरी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा, "अमाल ने कई बार मुझे धोखा दिया है। मैंने बाहर निकल कर कई क्लिप देखीं जहां वो नेहल को बोल रहा है कि हम अलग ग्रुप बनाएंगे, और कह रहा है 'जीशान जी का हो गया।' तो मुंह पर बोलता ना, इतनी आजादी तो दी थी मैंने उसे। उसने मुँह पर बोला? इसे ही धोखा कहते हैं, यह तकलीफ देता है।" जीशान ने कहा कि वह अमाल को छोटे भाई की तरह देख रहे थे, इसलिए जो कुछ खोया वो उन्होंने (अमाल ने) खोया है, मैंने कुछ नहीं खोया।