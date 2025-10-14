Hindustan Hindi News
बाहर आकर खुलीं जीशान कादरी की आंखें! अमाल को कहा 'धोखेबाज', कुनिका को बताया 'झूठी औरत'

bigg boss 19 zeishan quadri: बिग बॉस हाउस से एविक्ट होने के बाद अब जीशान कादरी ने कई इंटरव्यू दिए हैं और उनमें अपने दिल की बात खुलकर कही है। जीशान ने बातचीत में अमाल मलिक को धोखेबाज कहा है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 09:40 AM
बिग बॉस 19 से पिछले हफ्ते एविक्ट हो गए जीशान कादरी अब घर में बिताए वक्त, और बाकी खिलाड़ियों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। जीशान कादरी की बिग बॉस हाउस में तान्या, नीलम, अमाल, शहबाज और मालती से अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर में ज्यादातर वक्त रणनीति बनाते, या दूसरों को शांत करते नजर आते जीशान ने बाहर आने पर तान्या और अमाल के बारे में अपनी राय खुलकर जाहिर की है। जीशान कादरी ने कहा कि वह अमाल मलिक को असल में अपना सच्चा दोस्त नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार उन्हें धोखा दिया है।

अमाल मलिक को बताया धोखेबाज

जीशान कादरी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा, "अमाल ने कई बार मुझे धोखा दिया है। मैंने बाहर निकल कर कई क्लिप देखीं जहां वो नेहल को बोल रहा है कि हम अलग ग्रुप बनाएंगे, और कह रहा है 'जीशान जी का हो गया।' तो मुंह पर बोलता ना, इतनी आजादी तो दी थी मैंने उसे। उसने मुँह पर बोला? इसे ही धोखा कहते हैं, यह तकलीफ देता है।" जीशान ने कहा कि वह अमाल को छोटे भाई की तरह देख रहे थे, इसलिए जो कुछ खोया वो उन्होंने (अमाल ने) खोया है, मैंने कुछ नहीं खोया।

कुनिका सदानंद को कहा- झूठी औरत

जीशान ने कहा, "मैं तो हर जगह उसके साथ खड़ा था।" खेल के भीतर अमाल मलिक की रणनीति के बारे में जीशान कादरी ने कहा, "मुझे लगता है अमाल बहुत गलत जा रहा है, हर जगह गलत जा रहा है।" जीशान कादरी के मुताबिक अमाल मलिक के ग्रुप में अभी सबसे गलत वही जा रहे हैं। जीशान ने कुनिका सदानंद को झूठी औरत कहा। वो बोले, "कुनिका जी झूठी औरत हैं, और मैं झूठे को घर छोड़ता हूं। मैंने हर बार उन्हें पकड़ा है।" बता दें कि बीते हफ्ते जीशान के अलावा प्रणित मोरे, नीलम गिरी, बसीर अली, अशनूर कौर और मृदुल तिवारी भी नॉमिनेट हुए थे, लेकिन वोटों की कमी के चलते जीशान बाहर हो गए।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
