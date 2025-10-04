BB19: खुद अपनी कब्र खोद रहे जीशान, बिग बॉस के बारे में यह क्या बोल गए, वीकेंड पर भुगतेंगे नतीजा!

Bigg Boss 19 Zeishan Qadri: जीशान कादरी बिग बॉस हाउस में लगातार अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने जनता के लिए अपमानजनक बातें कहीं और अब बिग बॉस के बारे में कुछ ऐसा कह गए जिसका नतीजा उन्हें वीकेंड का वार में भुगतना पड़ सकता है।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में ऐसा लगता है कि जीशान कादरी खुद ही अपनी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'मेरठिया गैंग्सटर' और 'हलाहल' जैसी फिल्में लिख चुके जीशान कादरी बिग बॉस हाउस में हर मुद्दे पर खुलकर अपना स्टैंड लेते हैं। लेकिन वह किसी भी बात को डंके की चोट पर कहने के साथ-साथ कई बार अकड़ में एटिट्यूड की हदें पार करने लग जाते हैं। हालिया एपिसोड में फिर एक बार जीशान कादरी गुस्से में सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो को ही बकवास बता गए। जीशान इससे पहले शो की ऑडियंस के लिए भी घमंड से भरा बयान दे चुके हैं।

शो में कहां से शुरू हुई यह सारी बहस बिग बॉस 19 के शुक्रवार के एपिसोड में अमाल और अभिषेक के झगड़े के बाद जब सभी घरवाले बगावत पर उतर आए और उन्होंने माइक उतारकर रख दिए तो कुछ देर बाद बिग बॉस ने घरवालों को लिविंग एरिया में बुलाकर उन्हें लताड़ा। बातों-बातों में बिग बॉस ने यह भी कह दिया कि आप सभी यह शो देखकर आए हुए हैं। बस यही बात जीशान कादरी को चुभ गई और बाद में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया कि माफ कीजिए लेकिन मैं यह शो देखकर नहीं आया हूं, मेरे पास और भी जरूरी काम थे जिंदगी में।

जीशान ने बिग बॉस के बारे में क्या कहा जीशान कादरी ने घमंड में कहा, "हमारी सारी बातें बिग बॉस के सिर आंखों पर, तो बिग बॉस की सारी बातें हमारे भी सिर आंखों पर... पर ये मत बोलो कि हम बिग बॉस देखकर आए हैं। मैं नहीं देखकर आया बिग बॉस। आप इतने जरूरी नहीं थे मेरी जिंदगी में, सॉरी। मेरे पास बहुत काम था और मैं काम कर रहा था, और काम नहीं भी कर रहा था तो ये बकवास चीजें नहीं देखकर फिल्में देख रहा था, ताकि मैं फिल्में लिख सकूं।" जीशान का यह बयान उनके खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।