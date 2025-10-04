Bigg Boss 19 Zeishan Qadri Insults BB after Audience Will Salman Khan Call Him Out BB19: खुद अपनी कब्र खोद रहे जीशान, बिग बॉस के बारे में यह क्या बोल गए, वीकेंड पर भुगतेंगे नतीजा!, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 Zeishan Qadri Insults BB after Audience Will Salman Khan Call Him Out

BB19: खुद अपनी कब्र खोद रहे जीशान, बिग बॉस के बारे में यह क्या बोल गए, वीकेंड पर भुगतेंगे नतीजा!

Bigg Boss 19 Zeishan Qadri: जीशान कादरी बिग बॉस हाउस में लगातार अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने जनता के लिए अपमानजनक बातें कहीं और अब बिग बॉस के बारे में कुछ ऐसा कह गए जिसका नतीजा उन्हें वीकेंड का वार में भुगतना पड़ सकता है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 06:36 AM
रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में ऐसा लगता है कि जीशान कादरी खुद ही अपनी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'मेरठिया गैंग्सटर' और 'हलाहल' जैसी फिल्में लिख चुके जीशान कादरी बिग बॉस हाउस में हर मुद्दे पर खुलकर अपना स्टैंड लेते हैं। लेकिन वह किसी भी बात को डंके की चोट पर कहने के साथ-साथ कई बार अकड़ में एटिट्यूड की हदें पार करने लग जाते हैं। हालिया एपिसोड में फिर एक बार जीशान कादरी गुस्से में सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो को ही बकवास बता गए। जीशान इससे पहले शो की ऑडियंस के लिए भी घमंड से भरा बयान दे चुके हैं।

शो में कहां से शुरू हुई यह सारी बहस

बिग बॉस 19 के शुक्रवार के एपिसोड में अमाल और अभिषेक के झगड़े के बाद जब सभी घरवाले बगावत पर उतर आए और उन्होंने माइक उतारकर रख दिए तो कुछ देर बाद बिग बॉस ने घरवालों को लिविंग एरिया में बुलाकर उन्हें लताड़ा। बातों-बातों में बिग बॉस ने यह भी कह दिया कि आप सभी यह शो देखकर आए हुए हैं। बस यही बात जीशान कादरी को चुभ गई और बाद में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया कि माफ कीजिए लेकिन मैं यह शो देखकर नहीं आया हूं, मेरे पास और भी जरूरी काम थे जिंदगी में।

जीशान ने बिग बॉस के बारे में क्या कहा

जीशान कादरी ने घमंड में कहा, "हमारी सारी बातें बिग बॉस के सिर आंखों पर, तो बिग बॉस की सारी बातें हमारे भी सिर आंखों पर... पर ये मत बोलो कि हम बिग बॉस देखकर आए हैं। मैं नहीं देखकर आया बिग बॉस। आप इतने जरूरी नहीं थे मेरी जिंदगी में, सॉरी। मेरे पास बहुत काम था और मैं काम कर रहा था, और काम नहीं भी कर रहा था तो ये बकवास चीजें नहीं देखकर फिल्में देख रहा था, ताकि मैं फिल्में लिख सकूं।" जीशान का यह बयान उनके खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।

खुद कर लिया अपने एविक्शन का इंतजाम

क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि 'वीकेंड का वार' में सलमान खान इस बयान के चलते जीशान को लताड़ें कि वो इस बकवास शो में फिर आए ही क्यों हैं। बता दें कि जीशान इससे पहले शो की जनता के लिए भी आहत करने वाला बयान देते हुए कह चुके हैं कि जनता उनके ऊपर अहसान ना दिखाए। वोट देना है तो दें, ना देना हो तो ना दें। वो यहां अपने दम पर आए हैं, रुकना होगा तो रुकेंगे वरना अपने घर चले जाएंगे। ऐसे में वो खुद अपने एविक्शन का इंतजाम करते दिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह तो शायद ही उन्हें वोट मिलेंगे। अब देखना यह है कि क्या इस वीकेंड सलमान जीशान को कॉल आउट करेंगे या नहीं।

