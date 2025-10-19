Hindustan Hindi News
'अब मैं घर में जाउंगा…', बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड बनकर री-एंट्री करेंगे जीशान कादरी

'अब मैं घर में जाउंगा…', बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड बनकर री-एंट्री करेंगे जीशान कादरी

संक्षेप: बिग बॉस 19 पिछले वीकेंड के वार पर जीशान कादरी शो से बाहर हो गए थे। जीशान के एविक्शन से उनके फैंस काफी निराश हैं। अब जीशान ने एक वीडियो में बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड बनकर जाने को लेकर बात की है। 

Sun, 19 Oct 2025 07:16 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस पिछले वीकेंड के वार पर लेखक और एक्टर जीशान कादरी शो से बाहर हो गए थे। जीशान के घर से बाहर आने से उनके फैंस काफी निराश हैं। जीशान के फैंस आशा कर रहे हैं कि जीशान वाइल़्ड कार्ड बनकर घर में जाएंगे। अब जीशान ने वाइल्ड कार्ड बनकर जाने को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि अगर वो वाइल्ड कार्ड बनकर जाएंगे तो वो कैसा खेल खेलेंगे। जीशान ने ये साफ किया कि अगर अब वो घर में जाएंगे तो वो अकेले खेलेंगे।

वाइल्ड कार्ड बनकर जाना चाहते हैं जीशान

फिल्मीज्ञान से खास बातचीत में जीशान कादरी को बताया गया कि फैंस चाहते हैं कि वो वाइल्ड कार्ड बनकर जाएं। जीशान को कमेंट पढ़कर सुनाया गया जिसमें लिखा था कि जीशान घर में रहना डिजर्व करते हैं, उनको दोबारा भेजो। इस बात पर जीशान ने कहा कि प्लीज दोबारा भेजो, फिंगर क्रॉस्ड।

अब घर में गए तो कैसा होगा जीशान का घर

जीशान कादरी ने आगे कहा, अब मैं घर में जाउंगा तो 14 सदस्य एक तरफ होंगे और मैं अकेले एक तरफ रहूंगा। जीशान ने कहा कि ये बात दिमाग में बहुत क्लीयर हो चुकी है क्योंकि धोखा भी आदमी एक ही बार खाएगा"

बता दें, घर से बाहर आने के बाद जीशान कादरी अपने ही ग्रुप से निराश लगे थे। उन्होंने अमाल मलिक को ड्यूल फेस कहा था। उन्होंने कहा था कि अमाल उनके मुंह पर अच्छे थे और पीठ पीछे उनके बारे में बुरी बात करते थे।

