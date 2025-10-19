'अब मैं घर में जाउंगा…', बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड बनकर री-एंट्री करेंगे जीशान कादरी

संक्षेप: बिग बॉस 19 पिछले वीकेंड के वार पर जीशान कादरी शो से बाहर हो गए थे। जीशान के एविक्शन से उनके फैंस काफी निराश हैं। अब जीशान ने एक वीडियो में बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड बनकर जाने को लेकर बात की है।

बिग बॉस पिछले वीकेंड के वार पर लेखक और एक्टर जीशान कादरी शो से बाहर हो गए थे। जीशान के घर से बाहर आने से उनके फैंस काफी निराश हैं। जीशान के फैंस आशा कर रहे हैं कि जीशान वाइल़्ड कार्ड बनकर घर में जाएंगे। अब जीशान ने वाइल्ड कार्ड बनकर जाने को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि अगर वो वाइल्ड कार्ड बनकर जाएंगे तो वो कैसा खेल खेलेंगे। जीशान ने ये साफ किया कि अगर अब वो घर में जाएंगे तो वो अकेले खेलेंगे।

वाइल्ड कार्ड बनकर जाना चाहते हैं जीशान फिल्मीज्ञान से खास बातचीत में जीशान कादरी को बताया गया कि फैंस चाहते हैं कि वो वाइल्ड कार्ड बनकर जाएं। जीशान को कमेंट पढ़कर सुनाया गया जिसमें लिखा था कि जीशान घर में रहना डिजर्व करते हैं, उनको दोबारा भेजो। इस बात पर जीशान ने कहा कि प्लीज दोबारा भेजो, फिंगर क्रॉस्ड।

अब घर में गए तो कैसा होगा जीशान का घर जीशान कादरी ने आगे कहा, अब मैं घर में जाउंगा तो 14 सदस्य एक तरफ होंगे और मैं अकेले एक तरफ रहूंगा। जीशान ने कहा कि ये बात दिमाग में बहुत क्लीयर हो चुकी है क्योंकि धोखा भी आदमी एक ही बार खाएगा"