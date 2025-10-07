Bigg Boss 19 Zeeshan Quadri is younger then Gaurav Khanna जीशान कादरी से उम्र में बड़े हैं ‘बिग बॉस 19’ के ये दो कंटेस्टेंट, शो में हुआ खुलासा, Tv Hindi News - Hindustan
जीशान कादरी से उम्र में बड़े हैं ‘बिग बॉस 19’ के ये दो कंटेस्टेंट, शो में हुआ खुलासा

Bigg Boss 19: जीशान कादरी ने ‘बिग बॉस 19’ में इस बात का खुलासा किया कि इस शो में ऐसे दो सदस्य हैं जो उम्र में उनसे बड़े हैं। ये सुनकर मालती चहर दंग रह गईं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 04:51 PM
‘बिग बॉस 19’ के घर में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ‘बिग बॉस 19’ के फैंस को लगता था कि ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के फेमस राइटर-एक्टर जीशान कादरी उम्र में बहुत बड़े हैं। हालांकि, उन्होंने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर के सामने खुलासा किया कि शो में दो कंटेस्टेंट्स उम्र उनसे भी बड़े हैं। एक कुनिका सदानंद हैं।

कौन है दूसरा कंटेस्टेंट?

जीशान ने कहा कि गौरव खन्ना उम्र में उनसे बड़े हैं। ये सुनकर सिर्फ मालती ही नहीं, शो के दर्शक भी हैरान रह गए। आपको बता दें, ‘अनुपमा’ के फेम एक्टर का जन्म 11 दिसंबर 1981 को हुआ था। इस हिसाब से उनकी वर्तमान उम्र 43 है। वहीं जीशान कादरी का जन्म 18 मार्च 1983 को वासेपुर, धनबाद में हुआ था। मतलब वर्तमान में उनकी उम्र 42 साल है। यानी गौरव से उनसे लगभग 1 साल बड़े हैं।

लोगों का रिएक्शन

जब यह बात सामने आई तो Reddit और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों ने अपनी हैरानी जताई। एक यूजर ने लिखा, “मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जीशान, गौरव से छोटे हैं।”। दूसरे ने कमेंट किया, “गौरव तो बिल्कुल यंग लगताे हैं जबकि जीशान बड़े दिखते हैं।”

Bigg Boss 19 gaurav khanna

