Bigg Boss 19: आवेज दरबार के सपोर्ट में आए उनके भाई, लिखा- कोई दूध का धुला नहीं है

Bigg Boss 19: आवेज दरबार पर अमाल मलिक और बसीर अली ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। ऐसे में आवेज के भाई और गौहर खान के पति जैद दरबार भड़क गए हैं।

‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में जमकर ड्रामा देखने को मिला। कैप्टेंसी टास्क के बाद बसीर अली और अमाल मलिक ने आवेज दरबार पर चीटिंग के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आवेज की गैरमौजूदगी में कहा कि आवेज सीरियस रिलेशनशिप में होने के बावजूद कई लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं। ऐसे में आवेज के भाई जैद दरबार ने सफाई दी है।

आवेज के भाई का रिएक्शन आवेज के भाई जैद दरबार ने इन आरोपों को सुनने के बाद इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, ‘झगड़े बिग बॉस के गेम का हिस्सा हैं। आपको अपनी आवाज उठानी होगी और अपनी बात साबित करनी होगी। लेकिन दुख की बात है कि बाहर के मुद्दों को घर में घसीट जा रहा है, जो एक घटिया मानसिकता है। वैसे भी, कोई दूध का धुला नहीं है। बिग बॉस हाउस में अंदर क्या हो रहा है, इसका आकलन करना और अपनी बात कहना ही सब कुछ है, यही तो खेल है! एक भाई और एक दर्शक के तौर पर, आवेज को पूरा समर्थन। उसने अपने लिए डटकर मुकाबला किया। अच्छा है मैं अंदर नहीं हूं। कौन जाने, कौन जाने!’