बिग बॉस 19 की ट्रॉफी की पहली झलक, जानिए क्या है खास इस ट्रॉफी के डिज़ाइन में

संक्षेप: बिग बॉस 19 के फिनाले को अब सिर्फ दो दिन बचे हैं। ऐसे में विनर को दी जाने वाली ट्रॉफी की पहली झलक सामने आ गई है। कुछ खास होती इस सीजन की ट्रॉफी। इस ट्रॉफी के लिए गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, तान्या भट्ट के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है।

बिग बॉस 19 अपने अंतिम पढ़ाव पर पहुंच गया है। इस शनिवार यानी 7 दिसंबर को इस सीजन का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। आखिरी मुकाबला टॉप 5 कंटेस्टेंट जिसमें गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और तान्या मित्तल शामिल है। शो का ग्रैंड फिनाले हर सीजन की तरह शानदार होने वाला है। कई डांस परफॉरमेंस, कई सेलेब्रिटी इस खास मौके पर नजर आने वाले हैं। इस बीच बिग बॉस 19 की शानदार ट्रॉफी की भी पहली झलक सामने आ गई जो खास है।

बिग बॉस की ट्रॉफी हर सीजन की जीत की ट्रॉफी हमेशा खास रही है। उस ट्रॉफी का डिज़ाइन किसी खास संदेश के साथ होता है। जैसे रुबीना दिलैक जब जीतीं थीं तो उन्हें बिग बॉस की आंख वाली ट्रॉफी दी गई थी। तेजस्वी प्रकाश को पंखो वाली, सिद्धार्थ शुक्ला को BB के डिज़ाइन वाली। अब जो ट्रॉफी जीतने वाले को दी जाएगी उसे दो हाथों की तरह घर के डिज़ाइन में ढाला गया है। दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए बीच में BB लिखा हुआ है। जैसे कोई घर का आकार दिया गया हो।

मालती का एविक्शन मौजूदा ट्रैक की बात करें तो मालती चाहर को मिड वीक एविक्शन में शो से बाहर कर दिया गया है। मालती टॉप 6 कंटेस्टेंट में सबसे पीछे चल रही थीं। गेम में उन्हें कम ही शामिल देखा गया था। मालती के जाने से उनके दोस्त प्रणित मोरे दुखी हुए। मालती ने शो की शुरुआत में तान्या मित्तल की असलियत घरवालों को दिखाने की कोशिश की थी। शुरुआत में दोनों को एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाते देखा गया था। लेकिन शो के अंत तक दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब शो के बाहर भी ये दोस्ती नजर आती है या नहीं ये देखना मजेदार होगा।