Bigg Boss 19: सिर्फ ट्रॉफी और कैश प्राइज ही नहीं, बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने जीती इतनी सारी चीजें

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना को सिर्फ ‘बिग बॉस’ की ट्रॉफी और कैश प्राइज ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें मिली हैं।

Dec 08, 2025
टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना ने ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। शो के होस्ट सलमान खान ने अनाउंस किया कि उन्हें सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, शो के दौरान गौरव ने कई सारी चीजें जीती हैं। आइए आपको बताते हैं कि ‘बिग बॉस 19’ की वजह से उन्हें क्या-क्या मिला है।

लग्जरी कार

‘बिग बॉस’ के घर में स्पॉन्सर टास्क हुआ था। इस टास्क के दौरान गौरव खन्ना को घरवालों के सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे जिसकी वजह से सिट्रोएन उन्हें ब्रांड न्यू सिट्रोएन कार मिली थी।

फ्लिपकार्ट

गौरव खन्ना को मोस्ट स्टाइलिश कंटेस्टेंट होने का खिताब मिला था और फ्लिपकार्ट ने उन्हें अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर भी दिया था।

क्रूज पार्टी

डेन्यूब ने ‘बिग बॉस’ के टॉप 6 कंटेस्टेंट्स से वादा किया था कि वह उन्हें क्रूज पार्टी का एक्सेस देगा। जब भी कंटेस्टेंट्स क्रूज पार्टी के पासेस लेकर दुबई जाएंगे तब डेन्यूब उन्हें लग्जरी क्रूज पार्टी काे एक्सपीरियंस करने का मौका देगा।

3 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, गौरव खन्ना की एक हफ्ते की सैलरी 17.5 लाख रुपये की थी और उन्होंने बिग बॉस में 15 हफ्तों का सफर पूरा किया। मतलब उन्हें इस शो से कुल 2.62 करोड़ रुपये की फीस मिली है। इसके साथ ही उन्हें 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली। यानी उन्होंने ‘बिग बॉस 19’ से कुल 3.12 करोड़ रुपये की कमाई की है।

