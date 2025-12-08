Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: विनर बनते ही गौरव ने फरहाना पर निकाली भड़ास, कहा- ‘मेरे सब्र का बांध तब टूटा जब...’

Bigg Boss 19: विनर बनते ही गौरव ने फरहाना पर निकाली भड़ास, कहा- ‘मेरे सब्र का बांध तब टूटा जब...’

संक्षेप:

पूरे सीजन गौरव के गेम को लेकर कंटेस्टेंट ने ही नहीं बल्कि कई बार सलमान खान ने भी सवाल उठाए। लेकिन गौरव मास्टर माइंड निकले बिना शोर शराबे के ट्रॉफी ले उड़े। ऐसे में अब विनर बनते ही गौरव ने फरहाना भट्ट पर तंज कसा।

Dec 08, 2025 12:29 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का फाइनली उसका विनर मिल गया है। इस शो की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की। शो की फर्स्ट रनअप फरहाना भट्ट बनीं। पूरे सीजन गौरव के गेम को लेकर कंटेस्टेंट ने ही नहीं बल्कि कई बार सलमान खान ने भी सवाल उठाए। लेकिन गौरव मास्टर माइंड निकले बिना शोर शराबे के ट्रॉफी ले उड़े। ऐसे में अब विनर बनते ही गौरव ने फरहाना भट्ट पर तंज कसा।

जब मेरे प्रोफेशन पर सवाल उठा तब टूटा सब्र का बांध

गौरव खन्ना से इंटरव्यू में बिग बॉस जर्नी से लेकर फरहाना भट्ट संग झगड़े को लेकर सवाल किया गया। इस पर एक्टर ने कहा, 'मुझे ताने मारती रही, गालियां देती रही, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सुनता रहा, मजे में लेता रहा, लेकिन जब उसने मेरे टीवी प्रोफेशन पर सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ बीस साल से जुड़े हैं उन पर सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविजन का स्टार बना उन सवाल उठाया तब मेरे सब्र का बांध टूटा।'

फरहाना पर भड़के गौरव

गौरव ने फरहाना को लेकर आगे कहा, 'तब मैंने कहा कि तुम लोग पूछते रहते हो न कि मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, लेकिन जब मैं ट्रॉफी जीतूंगा तब देखना तुम लोग स्टेज पर खड़े होकर ताली बजा रहे होगे मेरे लिए और तुम जानी जाओगी कि तुम गौरव खन्ना के सीजन में आई थी। कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से ये बात सच हुई।'

बिग बॉस 19 में शामिल हुए थे ये कंटेस्टेंट

बता दें कि बिग बॉस 19 के घर में अशनूर कौर, शहबाज बदेशा, नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, बसीर अली, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे और मालती चाहर शामिल हुए थे।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 gaurav khanna

