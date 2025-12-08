Bigg Boss 19: विनर बनते ही गौरव ने फरहाना पर निकाली भड़ास, कहा- ‘मेरे सब्र का बांध तब टूटा जब...’
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का फाइनली उसका विनर मिल गया है। इस शो की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की। शो की फर्स्ट रनअप फरहाना भट्ट बनीं। पूरे सीजन गौरव के गेम को लेकर कंटेस्टेंट ने ही नहीं बल्कि कई बार सलमान खान ने भी सवाल उठाए। लेकिन गौरव मास्टर माइंड निकले बिना शोर शराबे के ट्रॉफी ले उड़े। ऐसे में अब विनर बनते ही गौरव ने फरहाना भट्ट पर तंज कसा।
जब मेरे प्रोफेशन पर सवाल उठा तब टूटा सब्र का बांध
गौरव खन्ना से इंटरव्यू में बिग बॉस जर्नी से लेकर फरहाना भट्ट संग झगड़े को लेकर सवाल किया गया। इस पर एक्टर ने कहा, 'मुझे ताने मारती रही, गालियां देती रही, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सुनता रहा, मजे में लेता रहा, लेकिन जब उसने मेरे टीवी प्रोफेशन पर सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ बीस साल से जुड़े हैं उन पर सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविजन का स्टार बना उन सवाल उठाया तब मेरे सब्र का बांध टूटा।'
फरहाना पर भड़के गौरव
गौरव ने फरहाना को लेकर आगे कहा, 'तब मैंने कहा कि तुम लोग पूछते रहते हो न कि मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, लेकिन जब मैं ट्रॉफी जीतूंगा तब देखना तुम लोग स्टेज पर खड़े होकर ताली बजा रहे होगे मेरे लिए और तुम जानी जाओगी कि तुम गौरव खन्ना के सीजन में आई थी। कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से ये बात सच हुई।'
बिग बॉस 19 में शामिल हुए थे ये कंटेस्टेंट
बता दें कि बिग बॉस 19 के घर में अशनूर कौर, शहबाज बदेशा, नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, बसीर अली, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे और मालती चाहर शामिल हुए थे।
