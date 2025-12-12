Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna Reveal What He Will Do Of Winning Prize Money
बिग बॉस से जीते प्राइज मनी से क्या करेंगे गौरव खन्ना? एक्टर ने बताया पत्नी के साथ क्या है प्लान

संक्षेप:

गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 का खिताब जीतकर अपने फैंस का भी दिल जीत लिया है। एक्टर इन दिनों जीत की खुशी मना रहे हैं। वहीं हाल ही में गौरव से पूछा गया कि वह प्राइज मनी का क्या करेंगे तो जानें उन्होंने क्या कहा।

Dec 12, 2025 09:48 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना इन दिनों छाए हुए हैं। गौरव ने ना सिर्फ इस सीजन की ट्रॉफी जीती बल्कि 50 लाख रुपये भी जीते। गौरव जो फिलहाल जीत की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। अब उनसे पूछा गया कि वह विनिंग अमाउंट का क्या करने वाले हैं तो उन्होंने अपना प्लान बताया है और उनके प्लान में पत्नी भी शामिल हैं।

गौरव ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे अभी पता नहीं मैं पैसे का क्या करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उससे, लेकिन हां इसके साथ ही मैं अपनी पत्नी को कहीं बाहर लेकर जाऊंगा, किसी अच्छी जगह पर। हमने साथ में कम ट्रैवल किया है, लेकिन इस बार हम कुछ अच्छा प्लान करेंगे।'

फेक बोलने पर गौरव का जवाब

गौरव बोले, ‘इसी दौरान गौरव से पूछा गया कि उन्हें शो में उनके को-कंटेस्टेंट्स ने फेक कहा तो इस पर गौरव बोले, मुझे उससे सच में फर्क नहीं पड़ा था। मैंने काफी अच्छा काम किया है। मैंने देखा कि कई लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन अगर मैं हर एक को जवाब देने में लगता तो आगे कैसे बढ़ता। टाइम लिमिटिड था। मेरे पास 15 हफ्ते थे उस घर में और उस दौरान 15 लोगों को जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं था। मेरे लिए जरूरी था 1.5 बिलियन लोगों से क्लोज बॉन्ड बनाना जो शो के बाहर हैं। अगर कोई मुझे फेक बोलता है तो बोलने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मैटर करता है कि ऑडियंस क्या सोचती है।’

गौरव खन्ना और पत्नी आकांक्षा का किस वीडियो वायरल, फैंस बोले- बिग बॉस में तो…

सलमान के फिल्म ऑफर करने पर बोले

गौरव ने कहा, ‘मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज में बोला है कि मैं सलमान खान की वजह से ही शो में गया। मैं सलमान सर का बड़ा फैन हूं। मैंने बिग बॉस 13 भी देखा है। इस सीजन को लेकर जब मैंने सुना कि वह शो होस्ट नहीं कर पाएंगे तो मेरा मन शो से हट गया था। लेकिन जैसे ही टीम ने कन्फर्म किया कि सलमान सर होस्ट करेंगे तो मैं तुरंत शो के लिए तैयार हो गया। मैं उनसे मिलना चाहता था और भगवान की कृपा से ऑडियंस का प्यार भी मुझे मिला। अब मैं सिर्फ बेस्ट की उम्मीद कर रहा हूं। ना कोई स्ट्रेस है ना कुछ। जैले ही वह मुझे बुलाएंगे मैं पहुंच जाऊंगा।’

