गौरव खन्ना ने रुपाली गांगुली को दिया जवाब, कहा- कपाड़िया जी नहीं, आकांक्षा के खन्ना जी जीते हैं

गौरव खन्ना ने रुपाली गांगुली को दिया जवाब, कहा- कपाड़िया जी नहीं, आकांक्षा के खन्ना जी जीते हैं
‘बिग बॉस 19’ के फिनाले से पहले ‘अनुपमा’ फेम रुपाली गांगुली ने गौरव खन्ना को सपोर्ट किया था और कहा था कि जीतेंगे तो कपाड़िया जी ही। इस पर अब गौरव का जवाब आया है।
‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना ने ‘अनुपमा’ फेम रुपाली गांगुली के बयान पर रिएक्ट किया है। दरअसल, ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले से पहले रुपाली गांगुली से पूछा गया था कि वह ‘बिग बॉस 19’ के फाइनलिस्ट में से किसे सपोर्ट कर रही हैं? तब रुपाली ने कहा था कि वह ‘बिग बॉस 19’ नहीं देख रही हैं, लेकिन उन्होंने रील्स में जितना भी देखा है उन्हें यकीन है कि गौरव खन्ना ही जीतेंगे। उन्होंने कहा था, ‘ट्रॉफी तो कपाड़िया जी ही लेकर जाएंगे।’
गौरव खन्ना का जवाब
‘बिग बॉस 19’ के फिनाले के बाद जब गौरव को ये बात बताई गई और उनसे उनका रिएक्शन पूछा गया तब उन्होंने इंडिया फोरम से कहा, ‘इस बार ट्रॉफी खन्ना जी लाए हैं। अनुपमा चाहती थीं कि ट्रॉफी कपाड़िया जी लेकर जाएं तो कपाड़िया जी भी लेकर जाते, लेकिन यहां आकांक्षा के खन्ना जी आए थे तो वो ट्रॉफी लेकर गए हैं। थैंक्यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। उनका प्यार बना रहे और वो ऐसे ही अच्छा काम करते रहें।’
गौरव ने जीती इतनी प्राइज मनी
गौरव ने ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले में फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। उन्हें ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली है। गौरव के विनर बनने के बाद उनकी वाइफ आकांक्षा खन्ना और मृदुल तिवारी इमोशनल हो गए। वहीं उनके ग्रुप ने स्टेज पर जाकर उन्हें गले लगाया और बधाई दी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।