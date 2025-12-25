'धुरंधर' अक्षय खन्ना और गौरव खन्ना में हैं गजब कनेक्शन, 'बिग बॉस' विनर बोले- पापा ने इसका पता लगाया

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna Points Out Coincidental Connection With Dhurandhar Akshaye Khanna Claims His Father
संक्षेप:

 सोशल मीडिया पर सारी लाइमलाइट रहमान डकैत का रोल प्ले करने वाले अक्षय खन्ना लूट रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ एक और खन्ना है जो इतिहास रच चुका है। हम बात कर रहे हैं 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की। दोनों Khannas इस वक्त राज कर रहे हैं।

Dec 25, 2025 09:43 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ नोट छाप रही है। मूवी रणवीर सिंह भले ही हमजा के लीड में थे, लेकिन सही मायने में सोशल मीडिया पर सारी लाइमलाइट रहमान डकैत का रोल प्ले करने वाले अक्षय खन्ना लूट रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ एक और खन्ना है जो इतिहास रच चुका है। हम बात कर रहे हैं 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की। दोनों Khannas इस वक्त राज कर रहे हैं। गौरव ने अब अपने हालिया इंटरव्यू में अक्षय खन्ना संग एक गजब का इत्तेफाक वाला कनेक्शन बताया है।

'दुनिया पर खन्ना के राज' वाले कमेंट पर बोले गौरव

गौरव खन्ना ने हाल ही में 'फिल्मीज्ञान' को अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान गौरव ने जो कहा कि उनके पापा ने अक्षय खन्ना संग जिस संयोग बारे में बताया उसे सुनकर सभी हैरान रह गए थे। गौरव से जब 'दुनिया पर खन्ना के राज' वाले कमेंट के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, 'उनके और अक्षय खन्ना दोनों के पापा का नाम विनोद खन्ना है।'

आशीर्वाद है दोनों विनोद खन्ना पे

गौरव खन्ना ने इंटरव्यू के दौरान ये भी दावा किया कि उनके पापा ने ही इस संयोग को समझा था। यही नहीं विनोद खन्ना बिग बॉस विनर के पापा के फेवरेट एक्टर रहे हैं। गौरव अपने पापा की बात को यार करते हुए कहते हैं, 'हां देखो, आशीर्वाद है दोनों विनोद खन्ना पे।' बता दें कि गौरव बिग बॉस विनर बनने के बाद लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। गौरव को अनुपमा टीवी में अनुज के रोल से भी बड़ी पहचान मिली है।

क्या है 'धुरंधर' की कहानी और कास्ट?

'धुरंधर' के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है। कंधार हाईजैक और भारतीय संसद पर हमले जैसी घटनाओं से इस फिल्म की कहानी को जोड़ा गया है, हालांकि यह फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। कहानी में दिखाया गया है कि पंजाब के एक 20 साल के लड़के को इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है जो पाकिस्तान में घुसकर उन्हें घुटनों पर ला देता है।

