बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना का यूट्यूब लॉन्च होते ही हो गया बंद? यहां समझें पूरा मामला

बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना का यूट्यूब लॉन्च होते ही हो गया बंद? यहां समझें पूरा मामला

संक्षेप:

बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना ने अपने फैंस से जुड़ने के लिए अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च तो कर दिया। वह अपने फैन्स के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं लेकिन पहला वीडियो ही लोग देख नहीं पा रहे।

Dec 17, 2025 10:39 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 जीतने के बाद गौरव खन्ना ने अपने फैन्स को यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की गुड न्यूज दी। हालांकि जब लोगों ने चैनल खोजना शुरू किया तो निराशा हाथ लगी। गौरव ने इंस्टाग्राम पर बड़ा सा पोस्ट करके लोगों को बताया कि उन्होंने नया चैनल लॉन्च करके इस पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उन्होंने चैनल का लिंक भी दिया है। अब गौरव के फैन्स यह वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर भटक तो रहे हैं लेकिन उन्हें वीडियो नहीं दिख रहा। यहां जानें क्या मामला है।

गौरव ने इंस्टा पोस्ट में ये बताया

गौरव खन्ना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, यहां सरप्राइज है, मेरे दिल से आपके दिल तक। आप लोग मेरे साथ हर फेज में खड़े रहे, हर ऊंचाई में और हर सीख जो कि मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आज कुछ नया शुरू कर रहा हूं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल। यह जगह हमारी ईमानदार बातचीत के लिए होगी, इसमें असली मोमेंट्स, हंसी, स्टोरीज और सब इनके ही बीच होगा। कोई फिल्टर नहीं होगा, सिर्फ मैं रहूंगा और जो लोग मुझ पर यकीन रखते हैं उनके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे पूरे साल सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया जिन्होंने बिग बॉस 19 की जर्नी में मेरा साथ दिया।

नहीं खुल रहा चैनल

वीडियो में गौरव ने अपनी बिग बॉस 19 जर्नी पर बात की है। उन्होंने प्रणित और मृदुल को अपना छोटा भाई बताते हुए शुक्रिया अदा किया है और सपोर्ट देने के लिए शुक्रिया अदा किया है, सलमान पर भी बात की है। उनके वीडियो पर लिखा है कि पूरा वीडियो यूट्यूब पर देखें। बताया है कि बायो में लिंक है- yt.openinapp.co/pnk1c। हालांकि इस लिंक को क्लिक करने पर उनका वीडियो और चैनल नहीं दिख रहा। इसमें लिखकर आ रहा है कि ये वीडियो अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस वीडियो से जुड़ा यूट्यूब अकाउंट बंद हो चुका है। कमेंट सेक्शन में कई लोग लिख रहे हैं कि यूट्यूब का लिंक नहीं खुल रहा। इसके पीछे कोई टेक्नीकल दिक्कत लग रही है। उम्मीद करते हैं कि गौरव जल्द ही इस ग्लिच को ठीक कर लेंगे और उनके फैन्स गौरव के वीडियोज देख पाएंगे।

