गौरव खन्ना के पिता बोले, जब बिग बॉस का ऑफर आया तब हमने कहा था कि बेटा…
‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना की मम्मी ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने साफ मना किया था, लेकिन बाकी लोग बोल रहे थे कि करना चाहिए। ऐसे करते-करते दो महीने बाद उसने हां कहा था।
‘बिग बॉस 19’ का खिताब गौरव खन्ना के नाम हो गया है। गौरव खन्ना की जीत पर उनकी पत्नी आकांक्षा का रिएक्शन तो सबने देखा है। वहीं अब उनके पिता विनोद खन्ना का बयान आया है। उन्होंने बताया कि ‘बिग बॉस’ का हिस्सा बनने से पहले गौरव कानपूर में ही थे। विनोद खन्ना बोले, ‘जब उसके पास बिग बॉस का ऑफर आया था तब मैंने कहा था कि इसमें जाकर क्या करोगे, लड़ाई-झगड़ा होता रहता है तो गौरव ने कहा कि पापा जाकर देखते हैं कैसा होता है।’
जेएमडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने कहा, ‘मैंने कहा कि कि ध्यान रखना बेटा कि बस कुछ ऐसी चीज न हो। भगवान की दया से सब सही रहा। पिछले तीन महीने से वहीं ध्यान लगा रहता था। लोगों का, फैंस का प्यार मिला है।’ वहीं गौरव की मम्मी ने कहा, ‘मैंने बहुत मना किया था। मैंने कहा था कि बिग बॉस में मत जाओ क्योंकि हम देखते थे न कि इतने लड़ाई-झगड़े होते हैं और वो ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी सब बोल रहे थे कि कर लो। फिर उसने दो महीने वेट किया और हां बोला और अब रिजल्ट देखिए।’
गौरव के पिता बोले, ‘गौरव को चैलेंजेज बहुत पसंद हैं। उसके दिखता है कि ये मेरे लिए चैलेंज है तो वो ले लेता है और फिर उसको पूरा करके ही मानता है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘बहुत खुशी हो रही है जिस समय रिजल्ट अनाउंस हुआ मैं खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा था। अभी भी सोचकर आंखों में आंसू आ रहे हैं।’
