Bigg Boss 19: बिग बॉस ने पूछा- आपके हिसाब से कौन बनेगा विनर? किसी ने नहीं लिया इस सदस्य का नाम
Bigg Boss 19 Finale Task: टीवी रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में फाइनल टास्क हुआ। बिग बॉस ने घरवालों से पूछा कि उनके हिसाब से इस शो का विनर कौन बन सकता है।
Bigg Boss 19 : टीवी रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ फिनाले के करीब पहुंच गया है। 7 दिसंबर के दिन ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ‘बिग बॉस 19’ का विनर कौन बनेगा। इसी बीच बिग बॉस ने घरवालों को असेंबली रूम में बुलाया और पूछा कि उनके हिसाब ‘बिग बॉस 19’ का विनर कौन बन सकता है।
किसने लिया किसका नाम?
बिग बॉस की खबरें देने वाले पेज फिल्म विंडो के मुताबिक, फरहाना भट्ट ने तान्या मित्तल का नाम लिया। तान्या मित्तल ने फरहाना भट्ट का, गौरव खन्ना ने प्रणित मोरे का, अमाल मलिक ने प्रणित मोरे और प्रणित मोरे ने गौरव खन्ना का नाम लिया।
नहीं लिया इस सदस्य का नाम
मतलब तान्या, फरहाना और गौरव को एक-एक वोट मिले। वहीं प्रणित मोरे को दो वोट मिले। दंग करने वाली बात ये है कि किसी ने भी अमाल मलिक का नाम नहीं लिया।
मिड-वीक एविक्शन
फरहाना, अमाल, तान्या, प्रणित और मालती नॉमिनेटेड हैं। कहा जा रहा है कि शो में मिड वीक एविक्शन होगा और इस मिड-वीक एविक्शन में मालती चाहर घर से बेघर हो जाएंगी। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा नहीं हुई है।
