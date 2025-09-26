Bigg Boss 19 Wildcard Ashneer Grover offered Salman Khan Reality show says bhai se toh puch le सलमान के शो बिग बॉस 19 में नजर आएंगे अश्नीर ग्रोवर? ऑफर मिलने पर बोले- भाई से तो पूछ ले, Tv Hindi News - Hindustan
सलमान के शो बिग बॉस 19 में नजर आएंगे अश्नीर ग्रोवर? ऑफर मिलने पर बोले- भाई से तो पूछ ले

अश्नीर ग्रोवर बिग बॉस 18 के मंच पर पहुंचे थे। तब सलमान खान ने उन्हें उनके लिए दिए गए बयानों को लेकर ग्रिल किया था। अब अश्नीर का दावा है कि उन्हें बिग बॉस 19 के लिए ऑफर आया है। उन्होंने एक मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 04:02 PM
सलमान खान और अश्नीर ग्रोवर के बीच चीजें अच्छी नहीं हैं। अश्नीर बिग बॉस 18 के एक एपिसोड में सलमान खान के शो पर पहुंचे थे। उस वक्त सलमान खान ने अश्नीर को उनके लिए दिया उनके कुछ बयानों को लेकर ग्रिल किया था। अब अश्नीर ग्रोवर ने दावा किया है कि उन्हें बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड की एंट्री को लेकर ऑफर आया है। अश्नीर ने इंस्टाग्राम पर एक मेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा- भाई से तो पूछ ले।

अश्नीर ने शेयर किया मेल का स्क्रीनशॉट

अश्नीर ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें लिखा है कि ये मेल उन्हें बिग बॉस 19 के सीनियर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने भेजा है। मेल में उन्हें बिग बॉस 19 को वाइल्ड कार्ड के तौर पर आने का न्योता दिया गया है।

अश्नीर ने क्या दिया जवाब

अश्नीर ने ये मेल का स्क्रीनशॉट शेयर करने के साथ लिखा- सलमान भाई से पूछ ले। मैं तो फ्री हो जाउंगा तबतक। फिर उन्होंने लिखा- ये मेल मर्ज किसी की तो नौकरी खाएगा।

राइज एंड फॉल होस्ट कर रहे हैं अश्नीर

बता दें, अश्नीर ग्रोवर इस वक्त प्राइम वीडियो के शो राइज एंड फॉल को होस्ट कर रहे हैं। इससे पहले वो शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन का भी हिस्सा रह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सलमान खान के शो में अश्नीर ग्रोवर नजर आएंगे?

