सलमान के शो बिग बॉस 19 में नजर आएंगे अश्नीर ग्रोवर? ऑफर मिलने पर बोले- भाई से तो पूछ ले

अश्नीर ग्रोवर बिग बॉस 18 के मंच पर पहुंचे थे। तब सलमान खान ने उन्हें उनके लिए दिए गए बयानों को लेकर ग्रिल किया था। अब अश्नीर का दावा है कि उन्हें बिग बॉस 19 के लिए ऑफर आया है। उन्होंने एक मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है।

सलमान खान और अश्नीर ग्रोवर के बीच चीजें अच्छी नहीं हैं। अश्नीर बिग बॉस 18 के एक एपिसोड में सलमान खान के शो पर पहुंचे थे। उस वक्त सलमान खान ने अश्नीर को उनके लिए दिया उनके कुछ बयानों को लेकर ग्रिल किया था। अब अश्नीर ग्रोवर ने दावा किया है कि उन्हें बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड की एंट्री को लेकर ऑफर आया है। अश्नीर ने इंस्टाग्राम पर एक मेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा- भाई से तो पूछ ले।

अश्नीर ने शेयर किया मेल का स्क्रीनशॉट अश्नीर ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें लिखा है कि ये मेल उन्हें बिग बॉस 19 के सीनियर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने भेजा है। मेल में उन्हें बिग बॉस 19 को वाइल्ड कार्ड के तौर पर आने का न्योता दिया गया है।

अश्नीर ने क्या दिया जवाब अश्नीर ने ये मेल का स्क्रीनशॉट शेयर करने के साथ लिखा- सलमान भाई से पूछ ले। मैं तो फ्री हो जाउंगा तबतक। फिर उन्होंने लिखा- ये मेल मर्ज किसी की तो नौकरी खाएगा।