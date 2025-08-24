Bigg Boss 19: दूसरे हफ्ते में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेगी यह एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का नाम सुनते ही फैंस को लगा शॉक

Bigg Boss 19 Wild Card Entry: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में ज्यादातर खिलाड़ियों का नाम साफ किया जा चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर किसे एंट्री मिलेगी।

रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट लिस्ट काफी हद तक साफ हो चुकी है। मेकर्स ने शो के प्रोमो वीडियो जारी करना शुरू कर दिया है जिसमें कई खिलाड़ियों का चेहरा लगभग रिवील कर दिया गया है। खबर यह भी है कि इस सीजन में कॉमनर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी बीच बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि कई म्यूजिक वीडियोज का हिस्सा रह चुकीं एक्ट्रेस प्राची वोरा इस सीजन में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शामिल हो सकती हैं।

वाइल्ड कार्ट एंट्री लेगी यह सेलेब्रिटी पोस्ट के मुताबिक, "एक्सक्लूसिव जानकारी। बिग बॉस 19 के दूसरे हफ्ते में ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी? हमारे सूत्रों के मुताबिक दूसरे हफ्ते में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर लाने के लिए मेकर्स एक्ट्रेस प्राची वोरा के नाम पर विचार कर रहे हैं। प्राची को उनके कई म्यूजिक वीडियोज के लिए जाना जाता है। यंग एक्टर्स में वह एक फ्रेश चेहरा हैं और खूबसूरती की मिसाल हैं।" प्राची को बतौर वाइल्ड कार्ड शो में लाने की बात पर लोग काफी सरप्राइज नजर आ रहे हैं, वजह यह है कि ज्यादातर फैंस सेलेब्स को शो में चाहते थे।