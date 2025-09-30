Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Wild Card Contestant Amaal Malik Ex Girlfriend could Enter to Show
BB19: आने वाली हैं अमाल मलिक की एक्स गर्लफ्रेंड! वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर करेंगी पुराना हिसाब
Bigg Boss 19 Wild Card Entry: बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ नहीं बल्कि अमाल मलिक की एक्स गर्लफ्रेंड शो में बतौर वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बनकर कदम रख सकती हैं।
Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:53 AM
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।