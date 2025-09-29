Bigg Boss 19: 'आवेज.. आप सलमान खान नहीं हो', एविक्शन से भाईजान ने क्यों कही यह बात?

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार का इस हफ्ते का एविक्शन काफी दमदार रहा। सलमान खान ने एलिमिनेशन से पहले काफी तगड़ा सस्पेंस क्रिएट किया। लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामा में आवेज कुछ ऐसा कर बैठे कि सलमान को उन्हें टोकना पड़ा।

Bigg Boss 19 Salman Khan: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के रविवार के एपिसोड में आवेज दरबार एलिमिनेट हो गए। 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने घरवालों के साथ जमकर मस्ती की, लेकिन फिर आई एलिमिनेशन की घड़ी। कौन सा खिलाड़ी घर से बेघर होगा, उसके नाम का ऐलान करने से पहले वरुण धवन ने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने सरप्राइज देते हुए ऐलान किया कि पब्लिक ने गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी को सेफ कर दिया है। नीलम गिरी भी सुरक्षित हो गई थीं।

एविक्शन से पहले हुआ ड्रामा अब बाकी बचे थे अशनूर कौर, आवेज दरबार और प्रणित मोरे। क्योंकि इस हफ्ते का एविक्शन काफी अलग था, इसलिए घरवालों को काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सलमान खान ने तीनों खिलाड़ियों से जाकर मुख्य द्वार के पास खड़े होने को कहा। आवेज दरबार बीच में खड़े हुए थे और उनके दाएं-बाएं अशनूर कौर और प्रणित मोरे खड़े हुए थे। बीच में खड़े आवेज ने अशनूर कौर और प्रणित मोरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वह ठीक उस अंदाज में खड़े थे, जैसे सलमान खान फिनाले में विजेता के नाम का ऐलान करते वक्त खड़े होते हैं। यह बात सलमान ने नोटिस की।