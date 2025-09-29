Bigg Boss 19 Why Salman Khan Said to Awez Darbar this is Not Finale Bigg Boss 19: 'आवेज.. आप सलमान खान नहीं हो', एविक्शन से भाईजान ने क्यों कही यह बात?, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Why Salman Khan Said to Awez Darbar this is Not Finale

Bigg Boss 19: 'आवेज.. आप सलमान खान नहीं हो', एविक्शन से भाईजान ने क्यों कही यह बात?

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार का इस हफ्ते का एविक्शन काफी दमदार रहा। सलमान खान ने एलिमिनेशन से पहले काफी तगड़ा सस्पेंस क्रिएट किया। लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामा में आवेज कुछ ऐसा कर बैठे कि सलमान को उन्हें टोकना पड़ा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 11:50 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: 'आवेज.. आप सलमान खान नहीं हो', एविक्शन से भाईजान ने क्यों कही यह बात?

Bigg Boss 19 Salman Khan: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के रविवार के एपिसोड में आवेज दरबार एलिमिनेट हो गए। 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने घरवालों के साथ जमकर मस्ती की, लेकिन फिर आई एलिमिनेशन की घड़ी। कौन सा खिलाड़ी घर से बेघर होगा, उसके नाम का ऐलान करने से पहले वरुण धवन ने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने सरप्राइज देते हुए ऐलान किया कि पब्लिक ने गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी को सेफ कर दिया है। नीलम गिरी भी सुरक्षित हो गई थीं।

एविक्शन से पहले हुआ ड्रामा

अब बाकी बचे थे अशनूर कौर, आवेज दरबार और प्रणित मोरे। क्योंकि इस हफ्ते का एविक्शन काफी अलग था, इसलिए घरवालों को काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सलमान खान ने तीनों खिलाड़ियों से जाकर मुख्य द्वार के पास खड़े होने को कहा। आवेज दरबार बीच में खड़े हुए थे और उनके दाएं-बाएं अशनूर कौर और प्रणित मोरे खड़े हुए थे। बीच में खड़े आवेज ने अशनूर कौर और प्रणित मोरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वह ठीक उस अंदाज में खड़े थे, जैसे सलमान खान फिनाले में विजेता के नाम का ऐलान करते वक्त खड़े होते हैं। यह बात सलमान ने नोटिस की।

"आप सलमान खान नहीं हो"

सलमान खान ने आवेज दरबार से कहा, "आवेज.. आप सलमान खान नहीं हो, और यह फिनाले नहीं है।" सलमान खान के यह कहते ही आवेज ने फौरन दोनों खिलाड़ियों का हाथ छोड़ दिया। इसके बाद मुख्य द्वार खोल दिया गया और सलमान खान ने तीनों खिलाड़ियों से दरवाजे के पीछे जाकर खड़े होने को कहा। सलमान खान ने अभिषेक से पूछा कि किसके जाने का उन्हें ज्यादा दुख होगा तो उन्होंने कहा- तीनों में से कोई भी जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन किसी एक को तो बाहर होना ही था। एविक्शन की गाज आवेज दरबार पर गिरी और वह इस नाटकीय एविक्शन में बाहर हो गए।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।