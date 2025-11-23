BB19 Eviction: किसके एविक्शन का सबसे ज्यादा चांस? पब्लिक वोटिंग में आए इन 2 लोगों के नाम

संक्षेप: Bigg Boss 19 Eviction: बिग बॉस 19 में किसके एविक्शन का सबसे ज्यादा चांस? खबर है कि इस हफ्ते फिर एक बार सभी घरवालों को नॉमिनेट कर दिया गया है। जानिए पब्लिक ने किसके सपोर्ट में सबसे ज्यादा वोट किए।

बिग बॉस हाउस में फिर एक बार पूरा घर एक साथ नॉमिनेट हो गया है। सीजन में यह तीसरी बार है जब बिग बॉस ने एक-दो नहीं बल्कि सभी घरवालों को एक साथ नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस बार किस कंटेस्टेंट का सफर बिग बॉस हाउस में खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब यूं तो जनता ही अपने वोटों के आधार पर देगी, लेकिन उससे पहले जनता से जब यही सवाल सोशल मीडिया पर पूछा गया, तो जानिए किस कंटेस्टेंट के सपोर्ट में और किसके खिलाफ सबसे ज्यादा वोट आए।

एविक्शन को लेकर क्या बोली पब्लिक? बिग बॉस से जुड़ी खबरें जारी करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने अपनी एक पोस्ट में बताया कि सभी घरवालों को नॉमिनेट कर दिया गया है। आपके मुताबिक किस खिलाड़ी का सफर इस हफ्ते बिग बॉस हाउस में खत्म हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में एक फॉलोअर ने बताया- अगर डबल एविक्शन होता है तो मालती और शहबाज का जाना तय है। वहीं दूसरे ने लिखा- शहबाज या मालती। बहुत से लोगों ने फरहाना और अशनूर का भी नाम सुझाया है। लेकिन जब एक वोटिंग पोस्ट पर नतीजे देखे गए, तो नतीजा क्या था?