Bigg Boss 19: कौन है अभिषेक बजाज की एक्स-वाइफ? यॉट पर किया था प्रपोज

आइए आपको ‘बिग बॉस 19’ के सदस्य अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ से मिलवाते हैं और बताते हैं कि दोनों की मुलाकात कब हुई, प्रपोज किसने और कैसे किया व शादी कितनी लंबी चली।

‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से वह ‘बिग बॉस’ के घर के अंदर गए हैं तब से ही उनके फैंस उनके बारे में सर्च कर रहे हैं। इसी बीच, सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हुई हैं। आइए आपको बताते हैं कि उनके एक्स-वाइफ आकांक्षा जिंदल कौन हैं और उनकी शादी क्यों टूटी थी।

यॉट पर हुआ फिल्मी प्रपोजल अभिषेक और आकांक्षा की मुलाकात साल 2010 में एक पार्टी में हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। करीब सात साल तक डेटिंग करने के बाद अभिषेक ने आकांक्षा को बहुत फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया। वह उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया लेकर गए और वहां एक यॉट पर लाइट्स, म्यूजिक और शैंपेन के बीच घुटनों पर बैठकर रिंग के साथ प्रपोज किया।

शाही अंदाज में हुई थी शादी 28 अक्टूबर 2017 को दोनों की सगाई हुई और इसके एक महीने बाद दिल्ली के होटल हॉलिडे इन में शादी हुई। यह प्राइवेट फंक्शन था, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए। शादी में अभिषेक गोल्डन शेरवानी में और आकांक्षा लाल वेल्वेट लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

कौन हैं आकांक्षा जिंदल? आकांक्षा जिंदल प्रोफेशन से कंपनी सेक्रेटरी हैं और साथ ही डिजिटल क्रिएटर भी हैं। उनके इंस्टाग्राम पर लगभग दो लाख फॉलोअर्स हैं। वह लाइफस्टाइल और ट्रैवल कंटेंट बनाती हैं और अपने बोल्ड, ग्लैमरस फोटोशूट्स के लिए जानी जाती हैं।