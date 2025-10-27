Bigg Boss 19: गौरव, अभिषेक और तान्या में कौन बन सकता है विनर, देखें पोल में किसे मिले ज्यादा वोट्स
संक्षेप: Bigg Boss 19: बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले दिसंबर में होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच लोग डिसकस करने लगे हैं कि इस साल का विनर कौन हो सकता है। हिंदुस्तान ने दर्शकों का पोल किया, देखें सबसे ज्यादा वोट्स किसे मिले।
बिग बॉस 19 में विनर की रेस तेज होने लगी है। बसीर अली इस रेस के पक्के खिलाड़ी माने जा रहे थे लेकिन उनका एलिमिनेशन फैन्स के लिए शॉकिंग रहा। बिग बॉस फिनाले की टेंटेटिव डेट 7 दिसंबर बताई जा रही है। इस बीच कुछ ट्रेंड्स और दर्शकों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि इस साल का बिग बॉस कौन जीत सकता है। लाइव हिंदुस्तान ने एक पोल किया था जिसका रिजल्ट आ चुका है। जानें हमारे रीडर्स की नजर में कौन ले जा सकता है इस साल की ट्रोफी।
तान्या मित्तल के मिले कितने वोट्स?
लाइव हिंदुस्तान ने पोल में गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, फरहाना, तान्या मित्तल और अमाल मलिक को लिया था। इसमें सबसे कम वोट्स तान्या मित्तल को मिले हैं। उन्हें सिर्फ 10 परसेंट लोगों ने वोट किया है। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि तान्या इस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं। सलमान भी उनको कई बार सपोर्ट करते हैं लेकिन दर्शकों को उनका गेम नहीं पसंद आ रहा।
अमाल भी नहीं कर पाए कमाल
बॉटम 2 में हैं अमाल मलिक। अमाल को 11 परसेंट वोट्स मिले हैं। अमाल के बाद फरहाना हैं जिन्हें 12 परसेंट वोट्स मिले हैं। अभिषेक बजाज को 15 परसेंट वोट्स मिले हैं। 49 फीसदी वोट्स मिले हैं गौरव खन्ना को। गौरव को लोग सबसे डिजर्विंग विनर के तौर पर देख रहे हैं। गौरव खन्ना टीवी का जाना-माना चेहरा हैं। हालांकि लोगों को उनसे शिकायत है कि वह खुलकर सामने नहीं आ रहे।
Poll Result
अभिषेक को भी पसंद कर रहे लोग
जनता के वोट्स के हिसाब से गौरव खन्ना ट्रोफी के टॉप दावेदार हैं। हालांकि मेकर्स लास्ट मोमेंट पर बाजी पलट सकते हैं। अभिषेक बजाज का गेम भी लोगों को पसंद आ रहा है। सलमान ने उनकी एक्स-वाइफ की बात की तो लोग इसे वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरफ इशारा मान रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कहानी और इंट्रेस्टिंग हो सकती है। हालांकि रीसेंट वीकेंड का वार के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सलमान तान्या मित्तल को काफी सपोर्ट करते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।