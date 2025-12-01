Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: कब और कहां देखें 'बिग बॉस 19' ग्रैंड फिनाले, जानें कितनी मोटी रकम लेकर जाएगा विनर!

संक्षेप:

बस कुछ ही दिनों में इस सीजन को इसका विनर मिल जाएगा। इस बीच लोग जानना चाहते हैं कि 'बिग बॉस 19' का फिनाले कब और कहां देख सकेंगे? साथ ही शो के विनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी?

Mon, 1 Dec 2025 12:09 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19 Grand Finale: टीवी का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में अब कुछ ही दिन बचे हैं। शो को लेकर हर दिन नए अपडेट आ रहे हैं। अब बस कुछ ही दिनों में इस सीजन को इसका विनर मिल जाएगा। इस बीच लोग जानना चाहते हैं कि 'बिग बॉस 19' का फिनाले कब और कहां देख सकेंगे? साथ ही शो के विनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी? आइए जानते हैं शो से जुड़ी सारी डिटेल्स…

कब और कहां देख सकेंगे फिनाले?

'बिग बॉस 19' के फिनाले का बेसब्री से इंतजार करने वाले फैंस जानना चाहते हैं कि इसे आखिर कब और कहां देखें। तो बता दें कि 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले रविवार यानी 7 दिसंबर को होगा। फिनाले को आप घर बैठे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर देख सकते हैं। शो के एपिसोड रात 9 बजे पहले जियो हॉटस्टार पर आते हैं और इसके बाद इसे कलर्स टीवी पर 10:30 बजे ऑनएयर किया जाता है, लेकिन शो का ग्रैंड फिनाले एक ही समय पर टीवी और ओटीटी पर दिखाया जाएगा। तो बस अब आप अपनी कमर कस लीजिए अपने फेवरेट स्टार को विनर बनाते देखने के लिया क्या पता इस सीजन का ताज उसी के सिर पर सजे।

क्या है बिग बॉस 19 की प्राइज मनी?

वहीं, दूसरी तरफ हर 'बिग बॉस 19' के विनर की प्राइज मनी को लेकर भी एक्साइटमेंट बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि विनर अपने साथ कितना पैसा लेकर जाएगा। रिपोर्ट की मानें तो इस बार की प्राइज मनी 50 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं, पिछले सीजन की बात करें तो 'बिग बॉस 18' की प्राइज मनी इतनी ही थी, लेकिन इस बार के कंटेस्टेंट्स की सैलरी पिछले सीजन से ज्यादा है। हालांकि, ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है बल्कि रिपोर्ट्स के आधार पर है।

