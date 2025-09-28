Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Varun Dhawan Complaints About Pranit More to Salman Khan Says He Makes Fun Of Me 'इसने मेरा भी मजाक उड़ाया...', 'वीकेंड का वार' में वरुण धवन ने की प्रणित की शिकायत, सबके सामने घूरकर देखा सलमान ने, Tv Hindi News - Hindustan
'इसने मेरा भी मजाक उड़ाया...', 'वीकेंड का वार' में वरुण धवन ने की प्रणित की शिकायत, सबके सामने घूरकर देखा सलमान ने

'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' पर सितारों की महफिल सजने वाली है। शो में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कास्ट धमाल मचाने आ रही है। लेकिन इसी के साथ शो में एक ट्विस्ट भी आने वाला है। वरुण, सलमान से प्रणित की शिकायत करेंगे कि उनका मजाक उड़ाया गया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 08:11 PM


टीवी के धमाकेदार शो 'बिग बॉस 19' ने छोटे पर्दे पर जमकर धमाल मचा रहा है। इस शो को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है कंटेस्टेंट के बीच टास्क को लेकर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं, कंटेस्टेंट के असली चेहरे भी सामने आ रहे हैं। बीते दिन 'बिग बॉस 19' का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा। इस 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने जमकर घरवालों की क्लास लगाई। दूसरी तरफ सलमान ने तान्या मित्तल का जन्मदिन काफी शानदार तरीके से मनाया।

शो पर पहुंची 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कास्ट

वहीं, आज भी 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' पर सितारों की महफिल सजने वाली है। शो में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कास्ट धमाल मचाने आ रही है। लेकिन इसी के साथ शो में एक ट्विस्ट भी आने वाला है। वरुण, सलमान खान से प्रणित मोरे की शिकायत करेंगे और बताएंगे कि उनका मजाक उड़ाया गया है।

वरुण ने सलमान से की प्रणित की शिकायत

'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाया गया कि वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, मनीष पाल, सान्या मल्होत्रा और रोहित शराफ पहुंचते हैं। वहीं, स्क्रीन पर प्रणित मोरे को देखते ही वरुण धवन एक बार को शॉक्ड होते हैं। वरुण, सलमान खान से प्रणित की शिकायत करते हैं कि उन्होंने मेरा मजाक बनाया है। ऐसे में सलमान जहां प्रणित मोरे को आंख दिखाएंगे तो वहीं स्टैंडअप कॉमेडियन शर्मिंदगी में अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। प्रणित ने वरुण को ये भी जवाब दिया कि वह सारे बॉलीवुड जोक्स भूल चुके हैं।

शो से बाहर हुए ये तीन कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद बीते दिनों घर से आवेज दरबार घर से बाहर हुए। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा बचे हैं।

