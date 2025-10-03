Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Update Salman Khan bash Mridul Tiwari and Gaurav Khanna Again Bigg Boss 19: सलमान की बातें सुनकर रोने लगेंगे मृदुल, गौरव से बात करेंगे ‘बिग बॉस 19’ के होस्ट, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: सलमान की बातें सुनकर रोने लगेंगे मृदुल, गौरव से बात करेंगे ‘बिग बॉस 19’ के होस्ट

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का वीकेंड का वार धमाकेदार होने वाला है। सलमान खान इस बार भी गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी की क्लास लगाएंगे।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:33 PM
‘बिग बॉस 19’ का आने वाला वीकेंड का वार मजेदार होने वाला है। शो के होस्ट सलमान खान कई सारे कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगे और उन्हें रिएलिटी चेक देंगे। सलमान ने कुनिका सदानंद को फसाद की जड़ बताएंगे क्योंकि उन्होंने अभिषेक बजाज के सामने अमाल मलिक की बात गलत तरीके से पेश की थी। इसके साथ ही सलमान, तन्या मित्तल को उनके बार-बार रोने पर खरीखोटी सुनाएंगे।

गौरव से बात करेंगे सलमान

बिग बॉस की खबरें देने वाले पेज बीबी तक के मुताबिक, सलमान, नेहल चुदासमा की भी क्लास लगाएंगे। वह नेहल द्वारा तन्या पर की गई टिप्पणियों की निंदा करेंगे। इसके साथ ही जीशान कादरी की भी क्लास लगाएंगे। इसके बाद वह मजाकिया अंदाज में गौरव खन्ना से कहेंगे, “आखिरकार आप घर में दिखने लगे हैं।” ये सुनते ही गौरव मुस्कुराने लगेंगे।

रोने लगेंगे मृदुल

गौरव को ही नहीं, सलमान, मृदुल तिवारी की भी क्लास लगाएंगे। सलमान की बातें सुनकर मृदुल रो पड़ेंगे और कहेंगे कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के खिलाफ झूठ बोलना या गलत बातों पर लड़ाई करना उनसे नहीं होगा। इसके बाद, सलमान ने उनके बचपन और भोलेपन की तारीफ की करेंगे।

एल्विश यादव आएंगे नजर

इस बार वीकेंड का वार में बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव भी आएंगे। कहा जा रहा है कि एल्विश, प्रणित मोरे को रोस्ट करेंगे और तान्या मित्तल से बात करेंगे।

