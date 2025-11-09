BB19: सलमान-अजय के बीच बुरा फंसा ये कंटेस्टेंट, जानें फिनाले से पहले कौन किससे तोड़ना चाहता है रिश्ता
संक्षेप: आज का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार होने वाला है। शो पर अजय देवगन अपनी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' की कास्ट के साथ शो पर पहुचेंगे। इसका एक मजेदार प्रोमो जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया गया है।
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी बज बना हुआ है। ये शो लगातार अपने गेम के चलते टीआरपी लिस्ट में भी अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में आज का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार होने वाला है। शो पर अजय देवगन अपनी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' की कास्ट के साथ शो पर पहुचेंगे। इसका एक मजेदार प्रोमो जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया गया है।
सलमान-अजय के बीच फंसा ये कंटेस्टेंट
'बिग बॉस 19' का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि सलमान खान शो पर अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन का स्वागत करते हैं। मंच पर आते ही अजय देवगन, प्रणित मोरे से कहते हैं, 'क्यों प्रणित मेरे ऊपर भी कोई जोक मारा है आपने।' ये सुनते ही प्रणित, 'कि नहीं भाई आपको पर तो नहीं मरा मैं बहुत मानता हूं आपको।' ये बात सुनकर सलमान उन्हें घूरना शुरू कर देते है और बाद में प्रणित भी अपनी बात पर गौर करते है तो कहते हैं नहीं-नहीं ऐसा मतलब नहीं था मेरा।
कौन किस्से तोड़ेगा रिश्ता
इसके बाद आर माधवन ने घरवालों को एक टास्क दिया और पूछा कि आपको क्या लगता है कि घर में किसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहिए। इस पर गौरव खन्ना ने तान्या और फरहाना का नाम लिया। फरहाना ने अरबाज बदेशा और अमाल मलिक का नाम लिया। प्रणित मोरे ने अभिषेक बजाज और अशनूर का नाम लिया।
अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट
बिग बॉस 19 से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हुए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
