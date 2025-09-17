Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar Script Got Leaked Salman Khan to Support Shehbaaz Bigg Boss 19: लीक हो गई 'वीकेंड का वार' की स्क्रिप्ट? इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करेंगे सलमान खान, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar Script Got Leaked Salman Khan to Support Shehbaaz

Bigg Boss 19: लीक हो गई 'वीकेंड का वार' की स्क्रिप्ट? इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करेंगे सलमान खान

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: सलमान खान इस 'वीकेंड का वार' में चोरी वाले मामले में इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते नजर आ सकते हैं। इस वजह से लगभग सभी घरवालों की क्लास लगेगी। जानिए पूरी बात।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 08:41 AM
Bigg Boss 19: लीक हो गई 'वीकेंड का वार' की स्क्रिप्ट? इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करेंगे सलमान खान

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का मंगलवार का एपिसोड घर में हुई चोरी के बाद आए नतीजों के नाम रहा। एक तरफ जहां बिग बॉस घर में बार-बार तोड़े जाने वाले नियमों को लेकर नाराज दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ जीशान कादरी, बशीर और बाकी घरवालों की चोरी वाली बात को लेकर अलग ही नाराजगी देखने को मिली। जहां एक तरफ जीशान और कुछ अन्य लोग इस चोरी वाली बात को लेकर काफी कैजुअल दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक और बशीर की नाराजगी का लेवल ही अलग दिखा।

लीक हो गई वीकेंड का वार की स्क्रिप्ट

अब एक ताजा रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक सलमान खान इस चोरी वाली घटना पर घरवालों को डांटने की बजाए समझाते नजर आएंगे। बता दें कि चोरी वाली बात को लेकर सभी लोग शहबाज पर हावी होते नजर आए थे, लेकिन इस मामले में शहबाज को सलमान खान का सपोर्ट मिलेगा। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि शो के अगले वीकेंड का वार की स्क्रिप्ट लीक हो गई है, और सलमान इस मामले में शहबाज का सपोर्ट करेंगे।

शहबाज का सपोर्ट करेंगे सलमान खान

पोस्ट के मुताबिक सलमान खान प्रैंक करने और घर में एंटरटेनमेंट देने के लिए शहबाज की तारीफ करेंगे, इसके बाद वह उन घरवालों की क्लास लगाएंगे जिन्होंने इस मजाक के लिए शहबाज को सजा देने की मांग की थी। इसके बाद अरमान खुलकर सबके सामने आएंगे और बताएंगे कि वह भी इस प्रैंक में शहबाज के पार्टनर थे। बता दें कि शहबाज पर पूरे घर का दबाव होने के बावजूद उन्होंने एक बार भी अमाल मलिक का नाम नहीं लिया। इससे ना सिर्फ वो दर्शकों की नजरों में चढ़ गए, बल्कि अमाल की इमेज भी डाउन हुई।

सोशल मीडिया पर रोस्ट हुए अमाल मलिक

सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अमाल मलिक को रोस्ट किया है। किसी ने उन्हें बिना रीढ़ का इंसान कह डाला तो किसी ने कहा कि वह डरपोक निकले, मामला बढ़ता देख उन्होंने एक बार भी सामने आकर यह सच कबूल नहीं किया कि वह भी इस चीजें छिपाने वाले मजाक में शहबाज के साथ मिले हुए थे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या यह स्क्रिप्ट लीक वाली बात सच निकलती है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इस वीकेंड का वार के बाद शहबाज को काफी सपोर्ट मिलेगा कि वह घर में सभी को जमकर एंटरटेन कर रहे हैं।

Bigg Boss 19

