Bigg Boss 19 weekend ka vaar salman khan will take class of farhana bhatt baseer ali abhishek bajaj Bigg Boss 19: सलमान खान लगाएंगे इन 3 कंटेस्टेंट्स की क्लास, गेस्ट बनकर आएंगे ये सेलेब्स, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 weekend ka vaar salman khan will take class of farhana bhatt baseer ali abhishek bajaj

Bigg Boss 19: सलमान खान लगाएंगे इन 3 कंटेस्टेंट्स की क्लास, गेस्ट बनकर आएंगे ये सेलेब्स

‘बिग बॉस 19’ का ये वीकेंड का वार एपिसोड हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरा होगा। फरहाना, बसीर और अभिषेक की क्लास लगेगी। वहीं नेहल को सबका असली चेहरा सामने लाने का मौका मिलेगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 02:39 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: सलमान खान लगाएंगे इन 3 कंटेस्टेंट्स की क्लास, गेस्ट बनकर आएंगे ये सेलेब्स

‘बिग बॉस 19’ का आने वाला वीकेंड का वार एपिसोड ड्रामा और धमाकेदार ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस बार भी फराह खान शो होस्ट करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सलमान खान खुद आकर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगे। वहीं ‘बिग बॉस’ के एक्स कंटेस्टेंट्स गौहर खान और अभिषेक मल्हान बतौर गेस्ट घर के अंदर जाएंगे।

विलेन चेयर पर फरहाना

‘बिग बॉस’ की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज बिग बॉस तक के मुताबिक, घरवालों के वोट के बाद इस हफ्ते ‘विलेन की चेयर’ पर फरहाना को बैठाया जाएगा। सलमान खान, फरहाना की क्लास लगाएंगे। उन्होंने जिस तरीके से कुनिका सदानंद के साथ बदतमीजी की उसपर भी बात करेंगे।

बेसिर अली और अभिषेक की क्लास

बसीर अली ने प्रनीत मोरे पर भद्दा कमेंट किया था और आवेज दरबार को होमोफोबिक टिप्पणी की थी। सलमान उनकी क्लास लगाएंगे। इसके साथ ही अभिषेक बजाज को भी बसीर अली पर किए गए कमेंट के लिए सुनाएंगे।

नेहल को खास मौका

नेहल को एक खास टास्क मिलेगा, जिसके जरिए वह घरवालों की असली सोच सबके सामने ला सकेंगी। ‘मुखौटे उतारो सबके चेहरे से’ टास्क के दौरान वह घर के कुछ सदस्यों पर कमेंट करेंगी।

सेलिब्रिटी गेस्ट्स

कहा जा रहा है कि स्पेशल गेस्ट्स के तौर पर हर्ष गुजराल और अभिषेक मल्हान शो में नजर आएंगे। पहले कहा जा रहा था कि गौहर खान अपने देवर आवेज का समर्थन करने आएंगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने आना कैंसिल कर दिया है।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।