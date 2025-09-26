Bigg Boss 19: सलमान खान लगाएंगे इन 3 कंटेस्टेंट्स की क्लास, गेस्ट बनकर आएंगे ये सेलेब्स

‘बिग बॉस 19’ का ये वीकेंड का वार एपिसोड हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरा होगा। फरहाना, बसीर और अभिषेक की क्लास लगेगी। वहीं नेहल को सबका असली चेहरा सामने लाने का मौका मिलेगा।

‘बिग बॉस 19’ का आने वाला वीकेंड का वार एपिसोड ड्रामा और धमाकेदार ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस बार भी फराह खान शो होस्ट करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सलमान खान खुद आकर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगे। वहीं ‘बिग बॉस’ के एक्स कंटेस्टेंट्स गौहर खान और अभिषेक मल्हान बतौर गेस्ट घर के अंदर जाएंगे।

विलेन चेयर पर फरहाना ‘बिग बॉस’ की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज बिग बॉस तक के मुताबिक, घरवालों के वोट के बाद इस हफ्ते ‘विलेन की चेयर’ पर फरहाना को बैठाया जाएगा। सलमान खान, फरहाना की क्लास लगाएंगे। उन्होंने जिस तरीके से कुनिका सदानंद के साथ बदतमीजी की उसपर भी बात करेंगे।

बेसिर अली और अभिषेक की क्लास बसीर अली ने प्रनीत मोरे पर भद्दा कमेंट किया था और आवेज दरबार को होमोफोबिक टिप्पणी की थी। सलमान उनकी क्लास लगाएंगे। इसके साथ ही अभिषेक बजाज को भी बसीर अली पर किए गए कमेंट के लिए सुनाएंगे।

नेहल को खास मौका नेहल को एक खास टास्क मिलेगा, जिसके जरिए वह घरवालों की असली सोच सबके सामने ला सकेंगी। ‘मुखौटे उतारो सबके चेहरे से’ टास्क के दौरान वह घर के कुछ सदस्यों पर कमेंट करेंगी।