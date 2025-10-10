Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार पर तान्या मित्तल पर बरसेंगे सलमान खान, इनकी करेंगे तारीफ

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ के इस वीकेंड का वार पर सलमान खान, तान्या मित्तल की क्लास लगाएंगे। वह तान्या से पूछेंगे कि उन्होंने मालती चहर के आने के बाद अपना गेम क्यों बदल दिया।

‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार का अपडेट आया है। शो के होस्ट सलमान खान घर के कुछ कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगे। वहीं कुछ सदस्याें की तारीफ करेंगे। वह तान्या मित्तल से पूछेंगे कि मालती चहर के आने के बाद वह इनसिक्योर क्यों हो गईं? उन्होंने अपना गेम क्यों बदल दिया? उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से दूरी क्यों बना ली?

नेहल-बसीर का विवाद सलमान, नेहल चुदासमा की भी क्लास लगाएंगे। दरअसल, नेहल ने बसीर के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे। नेहल ने फरहाना भट्ट को कहा था कि बसीर से दूर रहो वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा।

इन कंटेस्टेंट्स की करेंगे तारीफ सलमान, मृदुल तिवारी की तारीफ करेंगे। वह कहेंगे कि इस हफ्ते मृदुल ने खुद के लिए स्टैंड लेने की अच्छी कोशिश की है। इसके अलावा, सलमान, फरहाना और शहबाज बदेशा द्वारा किए गए मनोरंजन की भी सराहना करेंगे। इतना ही नहीं, सलमान, अभिषेक बजाज को भी शाबाशी देंगे। वह कहेंगे कि उन्होंने किचन की ड्यूटी लेकर और किचन एरिया को पॉजिटिव बनाकर बहुत अच्छा काम किया है।