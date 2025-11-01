‘हाथी जैसी, डायनासोर, मोटी…’, तान्या मित्तल और नीलम पर भड़के सलमान खान

संक्षेप: Bigg Boss 19, Salman Khan: बिग बॉस 19 के आज के वीकेंड के वार में सलमान खान तान्या मित्तल और नीलम गिरी की क्लास लगाते नजर आएंगे। इस हफ्ते तान्या और नीलम को अशनूर की बॉडी शेमिंग करते देखा गया था।

बिग बॉस 19 के आज के वीकेंड के वार पर सलमान खान तान्या मित्तल और नीलम गिरी की क्लास लगाते नजर आएंगे। दरअसल, इस हफ्ते तान्या मित्तल और नीलम गिरी अशूनर कौर को बॉडी शेम करते नजर आए थे। वीकेंड के वार का जो प्रोमो सामने आया है उसमें सलमान खान तान्या और नीलम को उनकी गलती का एहसास कराते नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल और नीलम को उनकी इस हरकत की वजह से बहुत से लोगों ने भड़ास निकाली है।

तान्या और नीलम की सलमान ने लगाई क्लास वीकेंड के वार का जो प्रोमो सामने आया है उसमें देखने को मिला कि सलमान खान नीलम और तान्या से पूछते हैं कि उन दोनों की अशनूर के बारे में क्या राय है? इसपर तान्या मित्तल और नीलम दोनों ही अशनूर की तारीफ करने लगती हैं। तान्या कहती हैं कि अशनूर बिल्कुल प्रिंसेस की जैसे लग रही हैं। नीलम भी कहती हैं कि अच्छी लग रही है।

बॉडी शेम के बारे में जानकर अशनूर रह गईं हैरान नीलम और तान्या जैसे ही ये कहते हैं सलमान खान कहते हैं- ‘नीलम आपको अपनी चुगली पर बहुत गर्व है, अब क्यों नहीं बोल रही हैं। तान्या आपने कहा हाथी जैसी, डायनासोर, मोटी, फुग्गे जैसी शक्ल वाली…ये हक किसने दिया आपको तान्या। सलमान की बात सुनकर अशनूर हैरान लगीं और उन्होंने कहा कि तान्या को शर्म आनी चाहिए’।