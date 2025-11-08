'मेरी मां देखती है...', फरहाना भट्ट पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, गौरव को बताया सुपरस्टार

संक्षेप: Bigg Boss 19 New Promo: सलमान खान आज यानी 08 नवंबर के वीकेंड के वार पर फरहाना भट्ट की क्लास लगाएंगे। सलमान खान फरहाना को वो शब्द बातें सुनाएंगे जो उन्होंने पूरे हफ्ते की हैं। सलमान फरहाना के लिए फिर एक बार उनके शब्दों वाली डिक्शनरी लेकर आएंगे।

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान फरहाना भट्ट को उनकी घटिया भाषा के लिए क्लास लगाएंगे। सलमान खान फरहाना भट्ट के लिए एक बार फिर वो डिक्शनरी लाएंगे जिसमें उनके द्वारा कहे गए शब्द लिखे होंगे। सलमान खुद फरहाना को वो शब्द कहकर सुनाएंगे। इतना ही नहीं, सलमान खान फरहाना पर टीवी पर सवाल उठाने को लेकर भी भड़केंगे। इस प्रोमो वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सलमान खान ने सही किया। वहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फरहाना ने अगर टीवी के लिए बोला तो क्या गलत बोला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरहाना को सुनाए उन्ही के बोले शब्द प्रोमो की शुरुआत सलमान खान से होती है। वो कहते हैं कि फरहाना आपने क्या कहा था- बी ग्रेड लोग…सलमान अपने हाथ में एक किताब पकड़े होते हैं। उसपर लिखा होता है फरहाना अपशब्द कोष। इससे सलमान खान पढ़ना शुरू करते हैं- गंदी नाली का कीड़ा, गवार…आप नेशनल टीवी पर ये सब बोल रही हैं।

सलमान ने गौरव को बताया सुपरस्टार इसके बाद सलमान खान ने टीवी के मुद्द पर बात उठाई। सलमान ने कहा कि टीवी आपके लेवल से बहुत नीचे है। टीवी की औकात ही नहीं है कि आप इसपर नजर आओ। मुझे तो शर्म आती है। मैंने गौरव के शोज देखे हैं, मेरी मां ने देखे हैं। मैं कहता हूं कि वो सुपरस्टार हैं।

सलमान खान ने फरहाना से कहा कि ये शो और ये मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है। इसके बाद सलमान खान दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। बता दें, सलमान खान फरहाना को एक बार वार्निंग दे चुके हैं। उन्होंने फरहाना से कहा था कि अगर वो इसी तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगी तो वो उन्हें घर से बाहर कर देंगे।